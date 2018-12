Procédures administratives: Macky en croisade contre ‘’les pertes de temps’’

Une des promesses formulées par le Chef de l’Etat devant les investisseurs privés français, c’est de travailler d’arrache-pied pour une dématérialisation des procédures administratives au Sénégal.

Macky a mis le doigt sur une des tares de notre système, en l’occurrence la lourdeur administrative qui fait que, parfois, certains opérateurs économiques sont obligés de s’en référer à lui pour décanter des situations de blocage du fait de personnes qui rechignent à apposer la signature salvatrice.

Il s’agit donc d’accéder plus facilement aux autorisations nécessaires.

Bien sûr, ces soucis ont été largement pris en compte depuis quelques années, avec notamment l’allégement de quelques procédures, la facilitation à créer plus facilement certaines entreprises par des Sénégalais ou étrangers qui en expriment le souhait.

Mais, c’est encore largement insuffisant. La lourdeur administrative est encore une réalité chez nous, avec des méthodes archaïques qui, dans plusieurs cas, ne militent pas en faveur d’investissements massifs des privés, seuls gages de création d’emplois.

Pourtant, depuis longtemps, l’administration de développement a été conceptualisée dans notre pays sans véritablement lui impliquer un contenu réel.

Notre pays a perdu, ce faisant, son attraction dans le temps au profit de nouveaux pays émergents ou en voie de l’être qui ont su adapter leurs administrations aux réalités du marché de l’investissement.

Si on ‘’perd trop de temps’’, comme le souligne le Chef de l’Etat, c‘est qu’il y a, aussi, retards, absences, surcharges de travail et parfois manque de volonté de certains hauts responsables chargés d’évacuer les dossiers.

En période de départ à la Mecque par exemple, certains chefs d’entreprise doivent renoncer à payer leurs employés parce que des hauts cadres sont absents, pour ne citer que cet exemple.

Il faut faire le pied de grue, patienter pendant longtemps parfois pour décrocher un rendez-vous ou simplement une signature.

C’est pourquoi il nous semble que la réflexion sur l’administration et les rapports en général entre ceux qui nous dirigent et les administrés doivent faire l’objet de réflexions et de réformes plus globales et profondes.

Les ‘’pertes de temps’’, c’est partout. Des agents chargés de contrôle sur la circulation bloquent des camions dans des virages et contribuent à créer des embouteillages inutiles, sans se soucier du fait que les automobilistes ainsi retenus doivent arriver à temps à leur travail ou rendez-vous.

Il y a ceux qui répondent au téléphone, ceux qui discutent tranquillement avec des collègues sans se soucier de ceux qui attendent, ou font des tâches inappropriées qui peuvent attendre.

Sans faire le procès de l’administration qui est une des plus compétentes de la sous-région, il n’en demeure pas moins qu’il est important d’en déceler tares et insuffisances afin de permettre un meilleur offre de service.

Ceux qui souhaitent investir au Sénégal doivent être sûrs de trouver un cadre adéquat qui va des procédures administratives aux garanties d’indépendance d’une Justice à laquelle ils doivent se référer en cas de litige non soumis à arbitrage.

A défaut, ils vont non seulement devoir changer de pays, mais ils n’hésiteront pas à décourager ceux qui seraient tentés de se lancer.

C’est comme dans le tourisme. Il y a trop de harcèlement dans notre pays. Le Sénégalais harcèle l’étranger à tout bout de champ, même si c’est d’une manière soft. Ça fait fuir.

C’est dire qu’il est important que la sécurité soit assurée ainsi que la dématérialisation des procédures et une bonne garantie de justice.

C’est seulement à ce prix que la destination Sénégal pourra intéresser les nombreux investisseurs qui peuvent venir de tous les pays, surtout au moment où l’on parle de pétrole et de gaz.

Il faudra travailler à allier rigueur administrative et facilitation des procédures.

Assane Samb