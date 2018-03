Procédures de passation des marchés Le Coud démonte le rapport de l’ARMP

Epinglé par le rapport 2016 de l’Armp, la direction du Coud se lave à grande eau en apportant des réponses documentées aux ‘’accusations’’ de l’ARMP.

Le Coud apporte des éclairages sur le rapport 2016 l’épinglant sur la procédure de passation des marchés, notamment sur les variations de montants sur différentes estimations d’une année à une autre. Ce rapport dont il est question ne porte que sur trois aspects, précise la direction dans un document parvenu à notre rédaction. ‘’D’abord l’Armp nous demande pourquoi on estime nos prévisions pour la restauration des étudiants de Bambey à 700 millions pour l’année 2016, alors que nos estimations pour l’année 2015 sont de 150 millions. Ce qu’il faut d’abord noter, c’est que les 150 millions ne concernent que les trois derniers mois d’exploitation. Alors que l’avenant signé en 2016 couvre entièrement l’année universitaire, c’est-à-dire dix mois de restauration des étudiants’’, clarifie la note dont nous détenons copie.

En plus de cela, précise la même source, le décalage entre les années académiques et les années civiles budgétaires, fait que le COUD est obligé toujours de procéder à des estimations parcellaires pour couvrir le reste de l’année (du mois d’octobre au mois de décembre). ‘’C’est ce qui s’est passé pour le restaurant de Bambey en 2015’’, mentionne le document. ‘’Il faut ajouter à cela que les estimations d’un marché de clientèle se font selon les réalisations de l’année écoulée, c’est-à-dire N-1 majorée de l’évolution des effectifs d’étudiants’’, lit-on dans le document parcouru par nos soins. D’ailleurs, précise encore la note, ‘’l’avenant en question a fait l’objet d’une approbation au niveau du Ministère de l’Economie, des finances et du Plan et les documents sont bien disponibles.’’ La même source de signaler que les avenants de marchés de restaurants universitaires qui sont des marchés de clientèle, sont considérés comme des marchés à part entière. De ce fait, poursuit la note, les montants estimés des avenants sont forcément supérieurs (du fait de l’augmentation continu des effectifs) au montant du marché initial. Autre chose précise le rapport du Coud : ‘’Les deux autres aspects sont présentés par les auditeurs comme des dossiers où sur toute la procédure, le seul manquement est relatif au retard pour la signature du contrat. Le nombre de dossiers traités au COUD s’élève à plusieurs dizaines. Qui connait le secteur sait que nous sommes confrontés à des urgences et que ces deux dossiers sont concernés. En tout état de cause, leur valeur ne dépasse pas 12 millions’’, conclut le COUD qui parle d’acharnement plus particulièrement sur son directeur général Oumar Anne.

Khady Thiam COLY