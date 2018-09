Procès en appel: Barthélémy renvoyée au 7 décembre prochain

Initialement prévu hier, le procès en appel de Barthélémy Dias a été renvoyé jusqu’au 7 décembre prochain. Ce sont les avocats de l’édile de Mermoz Sacré-Cœur qui ont sollicité et obtenu le renvoi. Selon les robes noires, il y a eu de nouvelles constitutions, mais aussi leur client, malade, doit aller se soigner aux Usa. Le procureur s’était opposé au renvoi.

Condamné en première instance à 6 mois de prison ferme pour provocation d’un attroupement non autorisé, discrédit sur une décision de justice et outrage à magistrat, le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur avait interjeté appel pour contester ladite décision. L’affaire a été évoquée, hier, par la Cour d’appel à moins de 4 jours de sa libération. Dès son apparition dans le box des accusés, l’édile de Mermoz Sacré-Cœur a été accueilli par les applaudissements de ses souteneurs qui ont assiégé le palais de justice de Dakar, dès les premières heures de la matinée. Il faut dire que c’est un Barthélémy Dias souriant, mais qui a perdu du poids, qui s’est présenté, hier, à la barre de cette juridiction lorsque le président de la Cour d’appel, Bara Guèye, a évoqué l’affaire pour noter les constitutions des avocats de la défense. En effet, Mes El Hadji Diouf, Aboubacry Barro, Borso Pouye, El Mamadou Ndiaye et Demba Ciré Bathily se sont signalés. Par la suite, les robes noires ont évoqué plusieurs motifs pour solliciter le renvoi de l’audience jusqu’au mois de décembre prochain. Certains avocats ont indiqué que cette affaire vient pour la première fois devant la Cour d’appel tandis que d’autres ont soutenu qu’ils viennent à peine de se constituer dans ce dossier pour assurer la défense des intérêts de Barthélémy Dias. C’est le cas de Me Borso Pouye, qui soutient ne pas encore être imprégnée du dossier. « Je viens de me constituer et j’ai besoin de temps pour prendre connaissance du dossier. C’est la raison pour laquelle je sollicite le renvoi de cette affaire », a-t-elle dit. Par ailleurs, Me El Hadji Diouf a aussi sollicité le renvoi avant de révéler que Barthélémy Diaz est malade et doit aller se soigner aux Etats-Unis. « On a besoin de lui en grande forme pour assurer sa défense. Et Monsieur le Président, il n’y pas urgence à juger cette affaire. Ce, d’autant plus que le prévenu a purgé presque l’intégralité de la peine qui lui a été infligée en première instance », a-t-il déclaré.

La défense offusquée par l’avocat général qui qualifie de « dilatoire » leur requête

Invité à prendre la parole, l’avocat général a pris le contrepied des avocats de la défense. A l’en croire, les déclarations faites par les avocats de Barthélémy Dias pour demander le renvoi de cette affaire sont dilatoires. « Cette affaire doit être retenue parce que c’est un dossier qui est en état. Si on ne peut pas le juger toute de suite, je demande à ce qu’il soit mis en fin de rôle d’audience pour permettre à la défense de préparer ses plaidoiries. Car, ce dossier n’est pas costaud », a-t-il dit. Les propos du maître des poursuites ont offusqué les robes noires qui ont demandé la parole en dernier pour recadrer le débat. « Vous êtes très mal placé pour nous parler de dilatoire. Où est l’urgence dans cette affaire ? Vous aviez la possibilité d’enrôler cette affaire mais vous l’avez laissé pendant 6 mois en prison. C’est vous qui avez fait du dilatoire », a rétorqué Me El Hadji Diouf. Même son de cloche chez Me Aboubacry Barro qui ne comprend pas l’empressement du procureur général à vouloir juger Barthélémy Dias. « Les droits de la défense sont sacrés. Il faut éviter de juger les gens dans l’empressement », a dit l’avocat de la défense. Toutefois, le président de la Cour a décidé de renvoyer l’affaire jusqu’au 7 novembre prochain pour plaidoiries. Pour mémoire, dans la foulée de la condamnation du député maire Khalifa Sall par le tribunal correctionnel de Dakar à 5 ans de prison ferme le 30 mars dernier, le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur avait tenu certains propos à l’endroit de la justice. Ainsi a-t-il été attrait à la barre pour outrage à magistrat et appel à un attroupement. Le parquet avait requis deux ans de prison et, finalement, Barth a écopé de six mois ferme et une amende de 100.000 francs.

Cheikh Moussa SARR