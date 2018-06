Procès Atépa-Grand Serigne de Dakar: Nouveau renvoi au 26 Juillet

Poursuivi pour diffamation et complicité de diffamation par Moussa Cissé, Pierre Goudiaby Atépa et Atab Bodian, le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, a répondu hier de ce chef devant le Tribunal correctionnel. Il était accompagné de ses avocats. Mais à peine ouverte, l’audience a été de nouveau renvoyée au 24 Juillet prochain. Pour rappel, le différend qui oppose l’architecte Pierre Goudiaby Atépa et Cie au Grand Serigne de Dakar remonte à la tuerie de Boffa-Bayotte. Au lendemain de ce massacre de 14 personnes, Pierre Goudiaby et ses amis du Collectif des cadres casamançais avaient été traités de plénipotentiaires du Mfdc (Mouvement des forces démocratiques de Casamance) par Abdoulaye Matar Diop, l’un des deux grands Serignes de Dakar. Face à de telles accusations, l’architecte et ses amis avaient servi une citation directe pour diffamation et complicité de diffamation.

Cébé