Le procès du chauffeur du Pur renvoyé

Ibrahima Ndoye, le chauffeur qui a heurté mortellement le jeune Cheikh Touré lors des affrontements de Tambacounda du 11 février, survenus entre militants de Benno Bokk Yaakaar (Bby) et la garde rapprochée du candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), devra encore attendre pour son jugement, pour cause. Son procès, initialement prévu aujourd’hui, a été renvoyé au 27 février. Ce, sur la demande de son avocat pour, dit-il, «mieux entrer en possession des éléments du dossier».