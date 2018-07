Le procès D-Medias contre ses ex-employés s’ouvre ce matin

L’affaire opposant le patron de D-Media, Bougane Guèye Danny à ses trois employés sera appelée à la barre aujourd’hui. C’’est Les Echos qui donne l’information. Le procès avait renvoyé, informe le journal. Qui indique que Bougane Guèye poursuit ses ex-employés pour rupture abusive de contrat et non respect de la clause de non concurrence. Il s’agit d’Adja Bitèye, Mamadou Bitèye et Mamadou Awa Ndiaye. Ces derniers ont rejoint la chaîne de télé, 7 Tv de Maïmouna Ndour Faye