Procés de la caisse d’avance La réplique de l’Etat aux avocats de la défense

Les représentants de l’Etat du Sénégal dans l’affaire dite la caisse d’avance de la mairie, ont pris la parole, hier, pour la dernière fois dans ce procès. C’est pour apporter des répliques suite aux interventions des différentes parties. Et c’est l’agent judiciaire de l’Etat, Antoine Félix Diome, qui est intervenu en premier pour noter que l’Etat a bel et bien sa place ici.

« Les avocats de la défense peuvent, s’ils le pensent, essayer de nous dénier cette qualité de partie civile, mais ils ont été les premiers à nous inviter à faire des observations. S’il y a une évolution, c’est de l’autre côté. Nous sommes constants depuis le début. Quand on qualifie une partie de fausse partie, pourquoi a-t-on jugé nécessaire de lui écrire pour lui demander de se présenter dans une demande de liberté provisoire. A leur place, je me serais bien garder de qualifier l’Etat du Sénégal de fausse partie ou d’intrus. Ça, c’est pour rétablir la vérité historique des faits », a indiqué d’emblée l’agent judiciaire. S’agissant des faits, Antoine Diome pense que les délits sont constitués. « On vous a dit qu’il n’y a pas d’élément moral : ils (les avocats de la défense) confondent élément moral et mobile. Les faits sont têtus. Dans leurs propres plaidoiries, on retrouve des éléments qui permettent d’entrer en voie de condamnation. Il y a la main de Dieu dans cette affaire et que c’était du pain béni pour le procureur. Même pour le procureur, on lui apporte des preuves de faux intellectuels », a-t-il encore dit. Pour le blanchiment, Me Thomas Amicot a expliqué que « quand on prend une mallette de 30 millions remplis d’argent sale qu’on distribue à des amis et autres, ça c’est du blanchiment de capitaux ». Les autres avocats constitués pour l’Etat du Sénégal, en l’occurrence Mes Ousmane Diagne, Moussa Felix Sow et autres, ont abondé dans le même sens pour tenter d’asseoir la culpabilité du maire et ses collaborateurs. «Les avocats de la défense ont convoqué la coutume pour dire que c’est une source de droit. Mais la coutume n’est pas la loi. La coutume ne peut pas être une excuse.

Le mot de trop de Me Baboucar Cissé

Et on ne nous a pas apporté la preuve que tous les maires peuvent utiliser le faux pour bénéficier de ces fonds de la caisse d’avance. On peut pérorer dans ce procès. On a convoqué l’histoire, on a convoqué Dieu et je pense que c’est normal. Ils sont coupables », a dit Me Samba Bitèye. Par ailleurs, les robes noires ont répondu à Me Kamga de la défense qui avait dit, lors de sa plaidoirie, que « les Sénégalais sont castrés ». Et c’est Me Baboucar Cissé qui a lancé les hostilités en disant : « je me devais de m’offusquer par les propos tenus par un confrère, bâtonnier de surcroit. Parce que dire que les Sénégalais ont un esprit constipé, c’est trop dire. Malheureusement, il n’est pas là mais j’avais tenu à lui lire la lettre de l’ex ministre de la santé adressée à son Président Paul Mbia (…) ». S’adressant au tribunal, l’avocat ajoute : « on nous a tout amené : des versets de la Bible et du Coran. Il ne restait qu’amener la croix. Vous n’êtes pas le tribunal des lamentations. On pourrait aller se lamenter au mur des lamentations. C’est un procès assez simple de droit commun, on n’est pas devant un tribunal politique. Ce n’est pas un procès politique. Ils (avocats de la défense) passent tout leur temps à prier comme s’ils étaient des lézards alors qu’ils ne croient en rien du tout ». Le Président Lamotte est intervenu pour demander à l’avocat de retirer ses propos. Ce que ce dernier a fait sans ambages.

Cheikh Moussa SARR