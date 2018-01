Procès de Khalifa Sall Me El hadji diouf parmi les défenseurs de la mairie de Dakar

REWMI.COM- La mairie de Dakar accélère la cadence dans sa constitution de partie civile du procès de Khalifa Sall et Cie. En effet, la ville de Dakar a commis quatre avocats pour défendre ses intérêts, parmi lesquels, il y’a Mes El hadji Diouf, Ousseynou Gaye, Jean Sylva et Ibrahima Diaw. Il faut dire que la constitution de Me El hadji Diouf avait déjà fait l’objet d’une polémique. La robe noire, par ailleurs ancien député, a vu sa constitution pour la défense être rejetée au motif qu’un ancien ministre ou ancien député ne peut pas plaider contre l’État pendant une durée de 3 ans, à compter de la cessation légale de ses fonctions. Ainsi, se pose-t-on la question de savoir si sa constitution de partie civile sera acceptée. Mais aussi, si la mairie pour être partie civile. Réponse demain mardi lors de la reprise du procès.

Cheikh Moussa Sarr