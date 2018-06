Le procès de l’Asp « agresseur » renvoyé au 22 juin

Le procès de l’Agent de sécurité et de proximité (Asp) qui s’en était violemment pris à une femme en chaise roulante n’a pas eu lieu finalement ce lundi 18 juin 2018. L’audience a été renvoyée au vendredi 22 juin pour la comparution des témoins. Qui sont toutes des personnes handicapées de nationalité malienne qui avaient été placées en garde à vue dans cette affaire.

À la barre, seule la dame Rougui Thiam a comparu à titre de partie civile. Elle avait à ses côtés deux autres dames assises sur leurs chaises roulantes mais dont la qualité de témoin ne leur a pas été accordée.

L’Asp Nger Mamadou Ngom était dans le box des accusés. Habillé d’un Lacoste de couleur bleue, il est défendu par Mes Aboubacry Barro et Bassé Faye. Ces derniers, auront en face d’eux, Mes Ndiogou Ndiaye et Assane Dioma Ndiaye. Lesquels se sont constitués pour défendre Rougui Thiam, battue par l’Asp.

Me Barro qui n’était pas d’accord pour le renvoi, à cause de la situation de son client encore en détention, a relevé l’improbabilité de la comparution des témoins. Qui sont difficilement localisable à cause de l’absence d’adresse précise dans leurs dossiers de garde à vue.

Ce qui n’a pas fait reculer le président de l’audience, qui pour la manifestation de la vérité, a exigé pour vendredi prochain, la comparution des témoins.