Le Procés de l’Imam Ndao renvoyé au 14 mars prochain

REWMI.COM-Le procès de l’Imam Alioune Ndao et Cie prévu ce mercredi est renvoyé au 14 mars prochain. Sur les raisons de cet énième renvoi, on peut retenir le changement de composition du tribunal si l’on en croit le président de l’audience criminelle de Dakar. En effet, le juge Malick Lamotte qui avait en charge le dossier est remplacé par son collègue Samba Kane. Des avocats ont été commis d’office pour certains prévenus.

Pourtant tout était bien parti avant cette decision de renvoi. Les avocats de la défense ont exigé la comparution du chef d’escadron, le capitaine Issa Dia de la Section de Recherche de la Gendarmerie, et du commissaire Ibrahima Diop, chef de la division des Investigations criminelles (Dic), à titre de renseignement. Cette demande considérée comme « fantaisiste » par le juge sera rejetée.

Une demande de liberté provisoire a également été demandée mais elle a été refusée sous prétexte qu’elle pourrait constituer une source de trouble à l’ordre publique. Pour rappel, les prévenus, au nombre de 31 dont 3 femmes sont poursuivis pour «association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes, en bande organisée, d’actes terroristes par menace et complot et d’apologie du terrorisme et financement du terrorisme en bande organisée»