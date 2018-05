Procès Imam Ndao et Cie : La défense demande aux juges de ne pas être le bras armé de l’Occident

Les avocats des accusés dans l’affaire Imam Ndao et Cie continuent de demander la clémence du tribunal en ce mois béni de Ramadan. Lors de leurs plaidoiries, la plupart des robes noires ont demandé aux juges d’être cléments à l’endroit des accusés dont la preuve de leur culpabilité n’est pas apportée par l’accusation.

Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites avait requis la réclusion à perpétuité contre l’accusé Omar Yaffa. Hier, son avocat a pris la parole pour tenter de le tirer d’affaire. Me Issa Diop, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a comme l’impression que dans cette affaire, il y a eu beaucoup de carence et de précipitation. « Je pense que ce procès qui a été organisé à grand frais, n’aurait jamais dû se faire. On a l’impression que le Sénégal voulait faire ce procès pour attirer l’attention de puissances mondiales. A Chaque fois, le Sénégal fait preuve de zèle ou de leadership qui n’existe pas. On ne comprend pas que ces personnes soient poursuivis à grand frais et après, on demande l’acquittement pour la plupart », a soutenu Me Diop. En effet, il ne voit pas en quoi son client a fait une association de malfaiteurs. Et, la constitution intellectuelle de ce crime pose problème. « Il est parti au Nigéria pour trouver du travail afin d’aider sa famille et, éventuellement, se marier. Par ailleurs, le juge d’instruction qui n’a aucun élément sur Omar Yaffa, aurait dû s’abstenir de le poursuivre. On ne peut pas dire qu’il a fait un ou plusieurs actes de terroristes. Il n’a pas combattu. Il n’a pas fait des entrainements militaires. Vous ne verrez dans aucun élément du dossier Omar Yaffa menacer quelqu’un. Au contraire, c’est lui qui a été menacé quand il a voulu rentrer », a dit la robe noire, selon qui on ne peut pas condamner des gens sur la base d’une dissertation sur Daesch.

Me Amadou Aly Kane : « tout est nul dans la procédure »

A sa suite, Me Amadou Aly Kane a été entendu pour assurer la défense de Lamine Coulibaly qui risque aussi la perpétuité. Pour l’avocat, il y a de sérieux et de nombreux obstacles qui empêchent le jugement des accusés. Le premier, dit-il, c’est l’extinction de l’action publique. Selon lui, il y a eu l’abrogation de la loi pénale. « L’arrestation arbitraire est une règle qu’on ne peut pas déroger des droits de l’homme. Ils sont en détention arbitraire. Le procès-verbal est nul, l’ordonnance de renvoi également. On ne peut pas les juger parce que tout est nul dans la procédure », a-t-il déclaré. Avant de continuer : « dans cette affaire, il n’y a pas de faits, vous avez un dossier de police. Ces personnes aurait dû être fichées, de les mettre sous écoute téléphonique, mettre des espions sous les gardes. Et ce n’est qu’après avoir eu des renseignements sur eux qu’on devrait ouvrir une information judiciaire ». Selon toujours la robe noire, certains accusés ont été trompés par Boko Haram qui n’a rien de religieux. « C’est une manipulation de services occidentaux habillés avec les couleurs de la religion. Si jamais demain notre gaz sort, attendez-vous à des mouvements Boko Haram. Le Nigéria qui les a arrêtés, n’a jamais considéré qu’ils sont des terroristes. C’est le Nigéria qui les aurait jugés en premier s’ils avaient commis des actes terroristes. C’est un dossier qui est vide, il n’y a pas d’éléments matériels, il n’y a pas de faits avérés. Les francs-maçons, les partis politiques se réunissent toujours et ils ne sont pas des terroristes. Mais, dès que deux musulmans se retrouvent pour parler de leur religion, ils sont des terroristes, ils sont dangereux. Nous faisons du complexe. Nous suivons des gourous », a dit l’avocat qui a demandé au tribunal d’être clément.

Me Baboucar Kane : « on doit prouver qu’Abou Diallo a tué, qu’il a attaqué un édifice administratif »

Avocat d’Abou Diallo qui risque également la perpétuité, Me Baboucar Kane pense que nous sommes en train de confondre Islam et terrorisme. Devant le prétoire, la robe noire a déclaré : « on veut associer la religion musulmane au terrorisme. A chaque fois qu’un individu cherche à vivre sa religion avec rigueur, on l’associe à un terrorisme. C’est dommage. Je vous invite à ne pas être victime d’un contexte, d’un texte et d’une enquête. Les occidentaux sont victimes d’une hystérie sécuritaire. Nous sommes à l’ère de la lutte contre le terrorisme, mais nous ne sommes pas dans la même situation que la France. Dieu merci, nous sommes épargnés et nous touchons du bois », a-t-il dit. Parlant de son client, il a soutenu que ce dernier s’est retrouvé dans le fief de Boko Haram, mais pas dans les rangs de Boko Haram. « Ce n’est pas parce que Boko Haram contrôle ces zones-là que tous ceux qui s’y trouvent sont des combattants. On ne vous donne pas la preuve que le sieur Abou Diallo a été accueilli, logé, nourri et habillé par Boko Haram. Les actes visés contre mon client doivent être trouvés. On doit prouver qu’Abou Diallo a tué, qu’il a attaqué un édifice administratif. Mais rien n’a été fait. On ne parle que de suppositions et de commentaires », a-t-il déclaré avant de conclure : « il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. II ne faut pas être le bras armé de l’Occident. Le soutien de notre pays à Charlie Hebdo a créé une insécurité dans le pays. On n’a jamais été dans le viseur des terroristes jusqu’au jour où notre président est allé en France pour soutenir Charlie Hebdo ».

Me Khassimou Touré : « Ce procès est le procès de la honte »

Me Khassimou Touré a aussi plaidé, hier, mais c’est pour assurer la défense de l’accusé Ibrahima Ndiaye contre qui le maître des poursuites avait requis 15 ans de travaux forcés. Il a déclaré que « des infractions sont entrées par effraction du fait de l’Occident. C’est l’Occident, qui a peur, qui veut nous faire partager sa peur. Nous ne l’accepterons pas, on veut vous (juge) faire jouer au bras armé. Il faut dire que la terreur et le terrorisme ont changé de camp dans ce dossier. C’est un terrorisme des qualifications pénales, il faut revenir à l’orthodoxie des textes. Dans cette affaire où il y a problème d’imputabilité de matérialité des faits, on peut sanctionner un acte mais on ne peut pas sanctionner une foi. Ce procès, ce n’est pas un hasard, c’est Dieu qui veille sur le Sénégal. Ce procès est le procès de la honte. L’Islam confrérique est un rempart, un verrou incassable contre le terrorisme, vous refuserez ce rôle de l’occident. La réponse juridique que vous apporterez, c’est de les acquitter tous ». Pour terminer, les avocats de Pape Kibili Coulibaly, qui risque aussi 15 ans de travaux forcés, ont pris la parole. Comme leurs prédécesseurs, ils ont demandé aux juges de les acquitter. Mes Daf, Moustapha Dieng et Cie estiment que leur client a eu la malchance de pratiquer sa religion et d’être tout le temps à la mosquée. Par ailleurs, l’audience a été suspendue et reprend lundi prochain.

Cheikh Moussa SARR