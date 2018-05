Procès Imam Ndao et Cie : Le procureur convaincu de la culpabilité des accusés

Le procès de l’Imam Ndao et ses coaccusés poursuivis, entre autres, pour terrorisme au Sénégal a repris, ce matin, devant la chambre criminelle spéciale de Dakar. En effet, c’est le Procureur Aly Ciré Ndiaye qui a la parole pour faire ses réquisitions. Il a commencé par dire que la lutte contre les faits de terrorisme constitue l’un des défis majeurs du 21 e siècle. « J’aimerai saluer la manière avec laquelle vous avez eu à diriger cette audience en collaboration avec vous assesseurs pour montrer toute votre compétence et votre sagesse à la gestion de ce dossier. Il est vrai que le Sénégal n’a pas encore connu d’actes de terrorisme proprement parlé, je le dis en touchant du bois, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays. Je peux citer, Paris, Nigeria qui quotidiennement, sont déchirés par des actes d’une violence inouïe. Pour notre culture de tolérance, nous pouvons être amenés à croire que notre pays n’a rien n’à voir avec cette spirale de violence », a-t-il dit.

Il a soutenu que durant toute la phase de l’enquête, on avait remarqué un déni nationale des actes de terroriste commis par des sénégalais. Ce qui justifie qu’on a assisté à de larges courants de sympathie au profit des accusés. On a même vu des manifestations organisées pour défendre les accusés. Par ailleurs, il a précisé que : « penser que le Sénégal était à l’abri de ce mal serait une illusion dangereuse. Une illusion, parce que c’est sur cette terre menacée que se trouve le Sénégal et non pas sur une autre galaxie. C’est une illusion dangereuse parce qu’elle nous conduirait à négliger les efforts colossaux qui doivent être déployés pour combattre le terrorisme ». Ainsi, le procureur a-t-il profité de l’occasion pour adresser ses félicitations à nos services de renseignement qui ont abattu un travail extraordinaire.

« Lorsque votre audience a débuté avec son lot de révélation quotidienne, nous avons entendu la population nous dire on l’a échappé belle. Oui ! On l’a échappé belle. (…) la matière du terrorisme méconnait les règles de compétences territoriales des juridictions répressives. Vous avez à juger des faits commis par des sénégalais à l’étranger, au Nigéria, Syrie, Mali mais qui vous en donne la compétence dès l’instant que ces faits sont en relation avec une entreprise terroriste », a-t-il dit. Avant de dire que : « nous allons vous démontrer en quoi il existe des preuves accablantes contre les accusés et pour lesquelles des peines devront être requise. Et, au besoin, en l’absence de ces dites preuves nous n’hésiterons à requérir leur acquittement. A suivre…

Cheikh Moussa SARR