Procès Khalifa Sall- Me Wagane Faye, avocat de la défense : » la présomption d’innocence aurait empêché au procureur de dire… »

Le procès du Maire de Dakar se poursuit ce mardi, 20 fèvrier. Les avocats de la défense vont tenter de tirer leurs clients d’affaire.

Me Wagane Faye, avocat de Khalifa Sall soutient que la présomption d’innocence aurait empêchée au procureur de dire que Khalifa Sall a pris. Il a promis de le démontrer.

« Ce que Khalifa Sall a fait c’est ce que tout le monde a fait avant lui. Je ne comprends pas le comportement du procureur depuis le début de cette affaire. On est en train de torturer moralement Khalifa alors qu’à côté il y’a des gens dont les dossiers dorment dans les tiroirs et on le sait. » Poursuivant sa diatribe, il dit : « J’ai été pour Macky Sall quand il commençait à avoir des problèmes. Parce que je ne pouvais pas imaginer que la politique irait jusque-là. Khalifa Sall est le seul à avoir fait au Sénégal la déclaration de son patrimoine. S’il avait l’intention de voler vous pensez qu’il allait le faire ? »

Relaxer Khalifa Sall et tous les autres.

Dans sa plaidoirie, Me Boubacar Kane, avocat de Mbaye Touré a dit :

» c’est un dossier éminemment politique. Ce dossier nous permet de savoir combien l’Etat est féroce, est atroce quand il a à sa tête des gens qui ne pensent qu’à leur intérêt personnel mais pas à l’intérêt général. Nous ne sommes pas dans un pays où les militaires sont à la tête de l’Etat. A défaut de marcher sur le sang des martyrs, nous avons un Etat qui utilise les prisons pour liquider les adversaires politiques. je voulais savoir pourquoi l’Etat n’a pas poursuivi Pape Diop, Mamadou Diop,… cela veut dire que les poursuites dirigées contre Khalifa Sall et Mbaye Touré sont sélectives. »

faisant la confidence, il poursuit : « Mbaye Touré m’a dit dans sa cellule qu’il n’a pas bouffé un seul sou des 1,8 millions. Au lieu d’un mandat de 7 ans à la tête du pays, Khalifa Sall on vous demande de présider la prison de Rebeuss pendant 7 ans avec votre collaborateur. J’invite mes confrères avocats des percepteurs de revoir leurs cours de déontologie. Parce que la déontologie interdit à un avocat de charger un co prévenu pour une question de défense. L’épine dorsale retenue contre Mbaye Touré c’est le détournement de deniers publics. Pourtant, il reversait intégralement les 30 millions à Khalifa Sall. Et le maire l’a confirmé. »

Pour Me Youssou Camara, avocat de Yaya Bodian, Ibrahima Yatma Diaw et Mbaye Touré, ce procès est un procès singulier. Mais, il est singulier parce qu’on a une partie civile à qui on ne peut pas poser des questions.

Ce procès nous a permis de savoir que nous sommes devant des hommes politiques. On dit que le pays est malade de ses hommes politiques. C’est faux. Khalifa Sall vous a dit qu’il est là parce qu’il a refusé une offre politique. N’oublions pas que Cheikh Anta Diop a été emprisonné pour 2 mois parce qu’ayant refusé une offre politique. On a un défaut de mémoire. Ils ont pour la plupart bac+8 et on a besoin de ces personnes au lieu de les jeter en prison.

Le rapport de l’Ige préconise la caisse d’avance. Nous sommes en 2018 et jamais cette caisse n’a été supprimée. Parce que cette caisse finance les activités du pouvoir en partie. Ce qui nous intéresse et qui intéresse les sénégalais c’est de nous dire où est l’argent. Ce n’est pas parce qu’on veut nos têtes qu’on va nous cumuler toutes ces infractions.

Celui qui a gagné les élections en étant en prison s’il sort il raflera les élections présidentielles. Ce n’est pas honnête de demander la relaxe pour les percepteurs et de requérir une peine ferme pour ces gens-là. Ils n’ont fait que leur travail au même titre que les percepteurs. Je vous demande de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, de les relaxer.

C.M.SARR