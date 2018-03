Procès- Me Mbaye Sène, avocat de Khalifa Sall : « tous les jours, le procureur vise des documents sur la base de fausses informations, et pourtant… »

REWMI.COM- Le procès de Khalifa Sall et Cie se poursuit ce mercredi. Ses avocats sont à l’honneur depuis lundi et ce, jusqu’à aujourd’hui, pour prouver l’innocence de leur client. Parmi les chefs d’accusation retenus contre lui, il y’a « Détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des derniers publics, complicité de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux en écriture publique et blanchiment ».

Son avocat, Me Mbaye Sène a axé une partie de sa plaidoirie sur le » faux dans un document administratif » pour montrer « les incohérences qui permettent au juge de comprendre que ce procès est politique ». Selon lui, point besoin de s’éloigner de leur maison (le tribunal NDLR). Tous les jours, le procureur vise des bulletins 3 du casier judiciaires sans vérification. Nous savons tous qu’en les visant, il n’a aucune intention de commettre du faux. Pourtant, au flagrant délit, des filles qui sont poursuivies pour défaut de carnet sanitaire et condamnées à des peines légères en disposent. Même ceux qui ont des peines définitives en disposent. On donne ce document à des personnes sur la base de fausses informations. Et pourtant, le procureur n’est pas poursuivi pour faux. C’est exactement ce qu’il s’est passé à la ville de Dakar.

L’avocat a évoqué une autre incohérence liée au traitement accordé aux percepteurs. « Nous avons toujours eu des procès de détournement de deniers. Quand un fonctionnaire est poursuivi pour détournement, la première sanction c’est la suspension de ses fonctions. Les percepteurs sont des fonctionnaires et ils ne sont pas suspendus de leurs fonctions. Bocoum a eu une promotion en étant le comptable des grands projets de l’Etat. Touré garde toujours son poste. C’est la police qui les surveille. Et c’est des prévenus privilégiés. Ce sont nos amis, ils n’ont rien fait. Et ces gens aussi n’ont rien fait ». Me Sène a terminé sa plaidoirie sur une note de morale : « pensons à la postérité parce qu’après ce procès on sera encore là à plaider » a-t-il laissé entendre.

C.M. SARR