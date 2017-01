PROCES DU MEURTRE DE NDIAGA DIOUF Les avocats de la défense démontent les réquisitoires du Procureur

Le deuxième jour du procès de Barthélémy Diaz a été marqué, hier, par les plaidoiries des avocats de la défense. Tour à tour, les robes noires ont démonté pièce par pièce les réquisitoires du parquet, qui a demandé de condamner les prévenus, Barthelemy Diaz et Cie, à des peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme. Les avocats demandent, en l’absence de preuve, de les relaxer purement et simplement.

Après le parquet, avant-hier, les avocats de la défense sont montés hier au créneau. Démontant pièce par pièce les réquisitoires du parquetier, Me​ ​EL​ ​Mamadou​ ​Ndiaye, avocat du maire Diaz et de ses codétenus, soutient que les déclarations du Procureur ne sont pas sérieuses. Et pour preuve, le jour des faits, dit-il, les nervis étaient plus de 100 à se présenter devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. C’est dommage que quatre d’entre eux seulement comparaissent devant le tribunal. Sur ce, il explique : “les déclarations du procureur ne sont pas sérieuses. Si on veut que Barthelemy Diaz soit condamné à 10 ans, il faut apporter des éléments de preuve.

Mais, on vous présente une vidéo de 11 minutes alors que les événements se sont déroulés pendant presque une heure. Et personne parmi les témoins n’a vu Ndiaga Diouf s’écroulait sur le lieux des opérations”. S’adressant au tribunal, la robe noire a soutenu que la vidéo du procureur ne peut pas prendre le dessus sur les conclusions du rapport d’expertise. Lequel rapport indique que les balles extraites dans les corps du défunt Ndiaga Diouf et des blessés ne proviennent pas de l’arme de Diaz-fils. Suffisant pour lui de dire que “ce n’est pas seulement Barthelemy Diaz qui détenait une arme. Et dès lors qu’il y avait un autre tireur du côté des nervis et que son arme n’a pas été retrouvée, on ne peut pas être catégorique que c’est Barthelemy qui a tiré. C’est une affaire purement politique. La justice ne doit pas être une machine au service de l’exécutif. Nous avons un élément scientifique qui montre​ ​que​ ​le​ ​prévenu​ ​n’a​ ​pas​ ​tué par Barthélémy, c’est le rapport d’expertise”. C’est ainsi qu’il a demandé la relaxe​ ​pure ​et​ ​simple.

Me El Hadji Diouf : “ ​cette​ ​justice​ ​n’appartient​ ​​ni​ ​à​ ​Macky​ ​Sall​ ​ni​ ​à​ ​Tanor Dieng”

Prenant la balle au rebond, Me​ ​El​ ​Hadji​ ​Diouf a soutenu que ce procès est le procès de la misère pour le Procureur. En effet, il a mis du temps pour parler sans preuve. Il déclare à la barre : “C’est le procès de la honte. Comment peut-on charger un député, un maire, sur la base d’un acharnement ? C’est un procès de règlement de compte. Aujourd’hui où est l’autorité de Yahya Jammeh ? Où est l’autorité de Abdoulaye Wade ? Où est l’autorité de Abdou Diouf ? (…). Seule l’autorité de Dieu ne se termine jamais”. A l’en croire, ça fait plus de 27 ans qu’il a prêté serment mais, pour la première fois, il voit un procureur dire : “j’ai une preuve, mais je me garde de vous donner le nom de la personne qui est allée au Brésil pour acheter cette arme”. “De qui se moque-t-on?”, s’interroge-t-il. Avant d’enchaîner : “cette affaire est sérieuse et on veut compromettre la carrière d’un maire, d’un député sur la base de la lâcheté. Comment un Etat peut-il avoir peur d’un individu pour que des pick-up aillent faire la sale besogne”. Me Diouf reste convaincu que le droit sera dit dans ce dossier car il pense que le juge ne dépend pas de Tanor Dieng qui est l’ami du Président de la République et du Ministre de la Justice.

Me El Hadji Diouf de poursuivre : “nous ne sommes pas dans le même pays que le Procureur. Lui, il est dans un autre monde, c’est à dire celui de la fiction. Mais, celui qui doit apporter la preuve a fait dans le bavardage pour liquider quelqu’un. C’est honteux, c’est méchant, c’est “haram”. A l’en croire, dans ce dossier, on a choisi la contrevérité comme mode de raisonnement. C’est la raison pour laquelle, il a demandé la relaxe pour le délit de coups​ ​mortels.​ Pour lui, ​cette​ ​justice​ ​n’appartient​ ​​ni​ ​à​ ​Macky​ ​Sall​ ​ni​ ​à​ ​Tanor Dieng.

Me Demba Ciré Bathily

S’exprimant à la suite de ses prédécesseurs, Me Demba Ciré Bathily, un des avocats de Diaz fils, a dit que le contexte recherché est qu’il faut liquider Barthélémy Diaz et pour cela, il faut passer par la justice. Mais, nous dit la robe noire, la vidéo du parquet est le fruit d’un montage. “Quand il vous dit que la scène a été infectée, vous n’avez pas besoin d’être un expert pour le savoir. Juste après les faits, la scène du crime a été gardée pendant deux jours par la police. La police scientifique, elle n’est scientifique que de nom, n’a aucun moyen pour faire des investigations. On peut faire certaines analyses, mais on a des limites. La police a dit que l’arme de Diaz n’a pas tué Ndiaga Diouf et c’est constant”, a déclaré Me Bathily. Avant de dire à l’endroit du tribunal : “nous sommes réunis ici pour la manifestation de la vérité. C’est une enquête mal faite car présentant des insuffisances. Nous aussi avons une mission dans la République. Nous avons un espace à garder et cet espace ne doit pas souffrir des contingences politiques. Donc, je vous demanderai de bien vouloir relaxer Barth et Cie”. Pour sa part, Me Khoureychi Bâ a dénoncé l’attitude du parquet. “C’est une institution de l’Etat qui a été attaquée et je ne comprends pas la posture du parquet qui a requis 10 ans contre un maire qui a été attaqué”, a-t-il dit. A l’en croire, si on entend “Barthélémy coupable” dans cette salle, ce n’est pas bon. “Vous serez tous attaqués dans vos bureaux. Le procureur vous demande de déclarer 10 ans et même si vous échangez vos places, il ne va pas le faire”, a-t-il conclu.

Me Aïssata Tall Sall

Pour terminer les plaidoiries, Me Aïssata Tall Sall est d’avis que son client est innocent. Selon elle, le procureur n’a exploité que ce qui est à charge contre Barth. Pourtant, le témoignage de Sokhna Faye a révélé qu’il y avait, à l’intérieur des véhicules, des gens du Pds, des posters du Président Wade, des tuyaux, des barres de fer. “Les nervis ont dit que Barth joue au grand bandit. Par ailleurs, ces gens ne sont pas des visiteurs et le simple fait de dire que ce sont des “visiteurs”, c’est prendre position. S’agissant du policier, on ne fait pas le nervis quand on est brigadier-chef de la police. Dans quel pays un policier manipule-t-il de l’argent pour payer des nervis ? Je ne savais pas que cela existait au Sénégal”, a-t-elle déclaré.

Matériellement, dit-elle, on n’a pas l’arme du crime et aucun élément ne révèle que c’est Barth qui a tué. Par ailleurs, le Procureur a oublié de nous lire la déposition du défunt commissaire qui disait : “au moment où les visiteurs décampaient, quelqu’un se déplaçait à grands pas avant de dire en wolof “Mogui tiré”. C’est dans son mouvement qu’il a sorti une arme de sa poche et je ne sais pas si c’est une arme réelle ou pas”. Donc, nous, conclut Aïssata Tall Sall, Barth n’était pas le seul tireur. Selon elle, “l’enquête elle est partiale. Je n’ai jamais vu une enquête menée dans des conditions aussi scandaleuses. Les policiers ont reçu des instructions venant des plus hautes autorités de l’époque”. C’est la raison pour laquelle, Me Aïssata Tall Sall a demandé la relaxe parce qu’on ne peut pas dire qui a tué Ndiaga Diouf.

Les avocats des présumés nervis plaident pour le renvoi des fins de la poursuite

De leurs côtés, les défenseurs des présumés nervis, par ailleurs membres du Pds, ont plaidé pour le renvoi des fins de la poursuite. Il faut rappeler que le Procureur avait requis 2 ans d’emprisonnement contre eux. C’est ainsi que Me​ ​Adama​ ​Fall a soutenu qu’il n’y a pas d’éléments dans ce dossier pouvant entrer en voie de condamnation contre leurs clients. “Est ce qu’il y a des attestations d’huissier montrant qu’il y a eu des dégradations causées par Samba Diouf alias Ndiol à la mairie de Barthelemy Diaz ?”, s’est-t-il demandé. Et d’ajouter que la peine de 2 ans requise par le parquet nécessite un examen approfondi des faits. Même son de cloche chez Me​ ​Moustapha​ ​Dieng, selon qui le tribunal doit ordonner un non lieu total parce qu’il n’y a aucun élément qui permettrait d’entrer en voie de condamnation. “Nous sommes sereins parce que nous croyons en la justice des hommes. La justice ne doit pas être une affaire de contingence. Cependant, vous conviendrez avec moi qu’il n’y a aucune preuve dans cette affaire”, a-t-il dit. Pour terminer avec les avocats des nervis présumés, Me Amadou Sall déclare qu’ils “ne sont pas de nervis parce qu’ils n’avaient aucune arme. Ce ne sont pas des hommes de violence. Ce sont des hommes qui assurent notre sécurité. S’agissant de Barthélémy, je n’ai rien contre lui. Je souhaite même qu’on se retrouve un jour sur le champ politique ou bien même partir ensemble lors des prochaines échéances électorales”.

Barthélémy et Cie seront édifiés le 16 février prochain, jour du délibéré

Après une longue journée marquée par des plaidoiries, le Président du tribunal correctionnel de Dakar a décidé de mettre l’affaire dite du meurtre de Ndiaga Diouf en délibéré, pour jugement devant être rendu le 16 février prochain.

Cheikh Moussa Sarr