Procès des steaks contaminés : quatre ans dont trois ferme requis contre les fournisseurs

Nolan, 8 ans, est handicapé à vie après avoir mangé un steak contaminé. Quatre ans de prison dont trois ferme ont été requis contre les fournisseurs.

Ces steaks hâchés ont brisé la vie du petit Nolan. Des peines de quatre ans de prison dont trois ferme ont été requises jeudi contre deux anciens responsables de la société SEB, qui avait fourni ces steaks hachés contaminés à la bactérie E.coli. achetés chez Lidl en 2011.

Guy Lamorlette, 76 ans, ex-gérant de cette société basée à Saint-Dizier (Haute-Marne) et Laurent Appéré, 46 ans, ancien responsable qualité, sont jugés par le tribunal correctionnel de Douai pour «blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité» et «tromperie sur une marchandise entraînant un danger».

Une quinzaine de victimes, des enfants de sept mois à 8 ans, ont été formellement identifiées lors de l’enquête sanitaire. Après avoir mangé ces steaks hachés de marque «Steak country» en juin 2011, ils ont souffert de syndromes hémolytiques et urémiques (SHU) provoquant de graves lésions rénales.

Le plus atteint des enfants, Nolan, 7 ans aujourd’hui et qui est apparu au premier jour d’audience en fauteuil roulant, a perdu 90% de sa motricité et est handicapé mental.

VIDEO. Nolan, cet enfant devenu handicapé après avoir mangé un steak haché contaminé

«Donner à manger un aliment de base à des millions de Français, c’était une lourde responsabilité. On espérait qu’une organisation, une vigilance, des contrôles sinon accrus, au moins minimum, soient observés alors que les risques sont parfaitement connus», a dénoncé le procureur Jean-Baptiste Miot dans ses réquisitions.

«M. Lamorlette était chargé d’équilibrer le plateau des nécessités économiques et celui de l’impératif sécuritaire et hygiénique. Il a allégé le second au fil du temps au profit du premier», a-t-il poursuivi, pour demander en outre, contre lui uniquement, 50.000 euros d’amende.

Entre autres manquements, les deux responsables ont modifié le plan de maîtrise sanitaire sans en référer aux services vétérinaires de l’Etat. Ils ont aussi décidé de ne pas faire d’analyse spécifique à la dangereuse souche 0157H7 une fois constatée la concentration importante de bactérie E.coli dans les lots mis en cause.