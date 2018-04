Procès pour « terrorisme »- l’accusé Alpha Diallo révèle :  » lors mon arrestation en Mauritanie, les policiers m’ont dit… »

REWMI.COM- Le procès dit de l’Imam Alioune Badara Ndao et Cie se poursuit ce jeudi au tribunal de Dakar. L’accusé Alpha Diallo, étudiant en Mauritanie, « professeur » de math et d’anglais à ses heures perdues est appelé à la barre. Il est poursuivi pour actes de terrorisme par menace ou par complot, actes de terrorisme en relation avec une association de malfaiteurs, apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux. Il a plaidé non coupable.

l’accusé est formel. Il n’aurait rien à voir avec les chefs d’accusation retenus contre lui. Il a répondu aux questions du juges sans sourcilier.

« Au moment de mon arrestation en Mauritanie, les policiers m’ont dit… »

« J’ai été arrêté le 6 février 2016 en Mauritanie, chez Omar Keita. Les policiers m’ont fait savoir qu’ils ne me reprochaient rien mais que ce sont les sénégalais (autorités sénégalaises) qui leur ont demandé de m’arrêter. Lors de mon arrestation, à part ma carte d’identité nationale, les policiers ont trouvé par devers moi des parfums et mes livres coraniques. J’étais parti en Mauritanie pour approfondir mes études, acquérir plus de connaissance dans la religion et travailler. Je voulais faire des études en finances islamiques. J’avais réussi un concours d’entrée dans une université de l’Arabie Saoudite mais, les frais d’inscription étaient très chers. J’ai également réussi le concours d’entrer dans un institut en Mauritanie. Je devais faire dans cet institut 4 ans avant de rejoindre le Qatar. J’étais sur le point d’atteindre mes objectifs mais, on m’a coupé le fil. J’étais en troisième quand on m’appréhendait. Je ne suis membre d’aucun mouvement politique ni syndical. Ce sont mes études qui m’intéressent. Toutes mes discussions portent sur les études. Mes occupations, ce sont mes études. Mohamed Ndiaye ne m’a jamais parlé de djihads. »

« Je ne suis pas l’élève de Matar Diokhané même si… »

Le juge a voulu savoir la nature des relations entre l’accusé et Matar Diokhané et Imam Alioune Ndao présentés comme les cerveaux du groupe. Il a répondu en ces termes :

« J’avais fini un livre sur la rhétorique. Je cherchais quelqu’un pour le réviser. C’est ainsi que Salif m’a mis en rapport avec Matar Diokhané. Nous avons eu à échanger en grammaire arabe. On ne parlait que dans le domaine de la connaissance. C’est ce qui m’intéressait. On n’a jamais parlé de djihad. On ne peut pas me considérer comme l’élève de Diokhané. Celui qui vous apprend une lettre, c’est votre marabout. Pris sous cet angle, il peut être considéré comme quelqu’un qui avait plus de connaissances que moi. »

Pour ce qui est de sa rencontre avec l’Imam Ndao, il explique : « J’ai vu une seule fois l’Imam Alioune Ndao. C’était lors d’une conférence qu’il animait à Pikine sur la bataille de « Badr ». On ne s’était même pas parlé. Lors de cette conférence, Imam Ndao n’avait incité personne à la violence. Le fait d’écouter une personne faire une conférence sur le thème de Badr ne peut pas faire de moi un terroriste. C’était juste un rappel historique. »

A la question du juge de savoir si l’accusé avait l’intention d’aller rejoindre Boko Haram, d’aller en Syrie ou en Lybie, Alpha Diallo est catégorique : « Je n’ai jamais posé un quelconque acte allant dans ce sens». Quant à la conception qu’il a du djihad, sa réponse est sans équivoque : «en journalisme, on dit que le commentaire est libre mais en islam, tel n’est pas le cas. En islam, le commentaire est sacré. Il est laissé aux Oulémas et je n’en suis pas un ».

Rappelons que le procès a démarré sur une note inhabituelle. Le procureur Aly Ciré Ndiaye a tenu à faire une observation à l’endroit des avocats de la défense suite aux propos de Me Khoureichi qui disait : « le procureur a eu le culot de poser certaines questions ». Il n’a pas aimé l’utilisation du mot « culot » et il l’a fait savoir en ces termes : « Jamais, personne ne m’a entendu manquer de respect, ni injurier un accusé a fortiori un avocat. Je pense que ce respect doit m’être retourné. Ni demain, ni après-demain personne ne m’entendra injurier personne. Il est vrai qu’on peut ne pas aimer l’orientation des questions du procureur mais cela ne donne à personne l’autorisation de m’insulter. » Il a été rassuré par le juge Samba Kane qui a dit : « Le tribunal ne peut pas tolérer que certains propos puissent se tenir dans une salle d’audience. Cela ne se renouvellera plus jamais. Certains propos ne doivent pas sortir de la bouche des acteurs de la justice que nous sommes »

Cheikh Moussa Sarr