Procès pour « terrorisme »- l’accusé Cheikh Ibrahim alias Abu Khaled : « Après sa rencontre avec Shekau, Matar Diokhané nous a dit… »

REWMI.COM Cheikh Ibrahim alias Abu Khaleb, né en 1994 est appelé à la barre du tribunal de Dakar ce jeudi dans le cadre du procès pour « terrorisme ». Il est poursuivi pour actes de terrorisme par menace ou par complot, actes de terrorisme en relation avec une association de malfaiteurs, apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux. Il a plaidé non coupable. L’accusé qui semble enfoncé par ses déclarations à l’enquête préliminaire s’est rétracté en soutenant n’avoir jamais dit : «nous avons demandé à Malang Omar de nous présenter à Shekau (chef de Boko Haram). Il nous dit qu’il va demander l’autorisation à ce dernier. Shekau avait accepté de nous recevoir. Il nous avait reçus sous un arbre et nous demandait d’être endurant dans la vie. »

« Nous n’étions plus en sécurité. On entendait des bombardements »

« C’est mon maître coranique, Moussa Mbaye qui m’avait encouragé à voyager au Nigéria pour y poursuivre mes études. Il m’avait remis 150 mille francs cfa par l’intermédiaire de Ibrahima Bâ. Je suis parti par Kaolack en compagnie d’Abdou Aziz Dia (codétenu). Une fois à Kaolack, nous avons trouvé Mohamed Lamine Mballo et Ibrahima Diallo (codétenus). Nous avons poursuivi notre chemin pour faire cap sur Bamako. Après, on est allé à Burkina Faso avant d’atterrir à Niamey. Ensuite nous avons atteint Diffa (frontière entre Niger et Nigéria. C’est Ibrahima Ba qui nous avait expliqué le trajet. A Diffa, deux motos sont venus nous chercher. Nous avons été conduits à Abadam. J’y ai trouvé Moussa Mbaye, Abdallah Coulibaly alias Abu Zale et d’autres sénégalais comme Ibrahima Mballo, Omar Yaffa. Quand j’ai vu mon maître coranique, il m’avait rassuré que j’allais poursuivre mes études. Il me donnait des cours. Nous sommes restés trois mois à Abadam avant d’être transférés à Fatkhoul Moubine ou Gwosa. La bas, j’ai continué à apprendre le coran auprès de mon maître coranique. Je n’ai pas subi une formation dans le maniement des armes. » Nous avons fait quelques mois à Fatkhoul Moubine avant de repartir pour Sambissa sur conseil de Moussa parce que nous n’étions plus en sécurité. On entendait des bombardements. » A Sambissa, j’avais exprimé mon besoin de rentrer au Sénégal car je n’avais plus confiance à cause des déplacements incessants d’un lieu à un autre. En plus, je ne pouvais pas entrer en contact avec mes parents ».

« Après sa rencontre avec Shekau, Matar Diokhané nous a dit… »

Nous avons voulu quitter Sambissa mais le chef de Boko Haram nous l’ avait interdit. Il était fâché contre Aboubacar Gueye qui était parti sans son autorisation. Nous nous en sommes ouverts à Matar Diokhané qui à intercédé en notre faveur. Après sa rencontre avec Shekau, il est venu nous informer que le chef acceptait de nous libérer à la seule condition qu’on déchirait nos cartes d’identité avant de partir. C’est grâce à lui que nous avons quitté le Nigéria. C’est tardivement que j’ai su que j’étais dans le fief de Boko Haram. Mais, je ne suis pas un combattant. Je n’ai jamais rencontré Abubacar Shekau. Mais, j’ai appris par mon maître qu’il y a des sénégalais qui l’ont rencontré. »

Cheikh Moussa Sarr