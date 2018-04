Procès pour terrorisme supposé, l’accusé Ibrahima Ndiaye : « Je n’ai jamais eu l’intention de partir dans un pays pour faire le djihad »

Le ballet des accusés se poursuit au procès dit de l’imam Ndao et ses coaccusés. Ce mardi, Ibrahima Ndiaye est appelé à la barre. Né 1978, ce polygame, marié à deux épouses et père de 8 enfants est maçon de profession au lac Rose depuis 2009. Il est poursuivi pour actes de terrorisme par association de malfaiteurs, actes de terrorisme par menace ou complot visant à troubler l’ordre public, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et apologie du terrorisme. Il a nié les faits qui lui sont reprochés et tenté de prouver son innocence. Dans sa tentative de se disculper, il n’a pas été avare en parole. Jugez en.

Son arrestation en Mauritanie

« J’ai été arrêté au moment où je devais rencontrer la dame Arame. On m’a conduit à la Brigade cellule anti-terroriste de la Mauritanie. Mais, ceux qui m’ont arrêté sont des terroristes. Ils m’avaient ligoté avant de m’abandonner dans une étroite cellule durant toute la journée. Une perquisition a été faite chez moi. Mais, les éléments de la police mauritanienne n’ont rien trouvé sur place, à part mes quelques livres coraniques. Malgré cela, ils ne m’ont pas libéré. Ils m’ont détenu pendant un mois. Ils m’ont fait savoir qu’ils ont arrêté Mohammed Ndiaye qui avait par devers lui 400 mille francs Cfa. Ils ont dit que ce dernier leur a dit que la moitié de l’argent m’appartenait. Ils m’ont également dit que j’avais un projet de voyage avec Mohammed Ndiaye. »

…Mouhamed Ndiaye était dans le fief de Boko Haram

« Je connais Mohammed Ndiaye depuis 2014. Je n’étais pas au courant de son voyage au Nigéria. C’est un ami qui m’en a informé. Il m’avait même révélé que Mouhamed Ndiaye était dans le fief de Boko Haram. J’étais étonné d’apprendre de telles informations sur lui. J’ai voulu en avoir le cœur net et j’ai fixé un rendez-vous avec lui. Quand on s’est vu, je lui ai posé la question de savoir s’il avait voyagé dans un autre pays que la Mauritanie. Il m’a dit qu’il a fait le Nigéria. Je lui ai dit que j’ai eu les rumeurs selon lesquelles il était dans le fief de Boko Haram. Il m’a répondu par la négative en me disant qu’il était au Nigéria pour poursuivre ses études. Le jour du baptême de mon fils, il m’a montré des vidéos de combattants sénégalais en Lybie. Ils étaient encagoulés et tenaient des armes à la main. J’ai reconnu deux d’entre eux à savoir Moustapha Diop et Aboubacry Gueye (disparu) ». Il poursuit : « ma deuxième rencontre avec Mouhamed Ndiaye a eu lieu à la maison de ma deuxième épouse. C’était en 2016 ; c’est moi qui l’en avais informé au téléphone et il a fait acte de présence. J’en ai profité pour lui demander les questions qui m’intéressaient. On a abordé le problème de Boko Haram. C’est ainsi qu’il m’a montré des images de combattants. Je lui ai dit comment il a fait pour rejoindre Boko Haram. Il m’a dit qu’avec la somme de 200 mille francs Cfa (…).

Radicalisé à cause du saccage de la mosquée d’Imam Abdou Karim Ndour à Diourbel par des talibés mourides

« Moussa Mbaye (il a disparu) s’est radicalisé après les événements de Diourbel. Ces événements remontent en 2011. A l’époque, des individus avaient mis le feu à la mosquée d’Imam Abdou Karim Ndour. Des tapis ont été brûlés, le micro emporté. Des fidèles mourides reprochaient à l’Imam Ndour d’avoir tenu « des propos discourtois à l’endroit de la confrérie mouride lors de ses prêches. Au départ, Moussa était contre toute idée de djihad, mais avec ces événements, il s’est radicalisé et il incitait les gens à intégrer les rangs des djihadistes pour mieux se former. Il pensait que c’était la confrérie mouride qui avait agressé l’Imam Ndour. Il voulait mais il ne m’avait jamais fait part de ses projets. Toutefois, j’ai essayé de le raisonner, malheureusement, il est parti et il n’est jamais revenu. »

« Je n’ai jamais eu l’intention de partir dans un pays pour faire le djihad »

L’accusé qui a tenté de prouver sa bonne foi a nié totalement connaitre Matar Diokhané. Par contre, il dit connaitre l’Imam Ndao mais n’écoutait pas ses prêches. « Je n’ai jamais serré la main à Imam Alioune Ndao. Je n’ai jamais parlé de voyage avec Mohamed Ndiaye ni eu de projet avec lui encore moins l’intention de partir dans un pays pour faire le djihad. Je suis ouvert à toutes les confréries religieuses. Je n’ai rien contre eux. Je ne cesse de formuler des prières pour les chefs religieux. Comme s’il était dépassé par les événements, il dit : « Je n’ai jamais pensé que je me retrouverai un jour en prison ».

Cheikh Moussa Sarr