Scandale pétrolier: Le procureur lance un appel à témoins

Serigne Bassirou Guèye, Procureur de la République qui fait à la presse a lancé un appel à témoins pour faire la lumière sur le scandale pétrolier. La Division des investigations criminelles (Dic) est saisie pour enquêter sur cette l’affaire Pétro-Tim et le rapport de l’Ofnac publié dans les réseaux sociaux

Face à la presse, le Procureur de la République a fait savoir que « toute personne désireuse de porter des éclairages à l’opinion peut le faire à la Dic ». « Aucune personne ne sera épargnée. Aucun dossier ne sera négligé. Nous ne fermons pas l’enquête. Nous l’ouvrons à tout le monde », indique Serigne Bassirou Guèye.

Le parquet déclare que toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront entendues, notamment le frère du président de la République, Aliou Sall, l’ancien ministre de l’Energie et des Mines, aujourd’hui à l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, les opposants Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, l’ancien Directeur général de Petrosen.

Sur la question liée à l’octroi et aux opérations de cession des blocs Cayar Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond impliquant Aliou Sall, le procureur attend les réponses des experts en pétrole et toute personne susceptible d’apporter des éclairages sur cette affaire.

Serigne Bassirou Guèye a fait également le point sur les dossiers du Coud. Il a décidé de renvoyer à l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) son rapport sur un présumé détournement au Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).

Il dit avoir décelé des « dysfonctionnements » dans le dossier. « Les enquêteurs de l’Ofnac ont retenu de prétendus détournements qui, pour eux, pouvaient être imputés au directeur du Coud, au régisseur, au chef du service de l’approvisionnement et au comptable. Mais, regrette Serigne Bassirou Guèye, « l’exploitation du rapport nous a mis dans des difficultés assez sérieuses ».

Il précise: « En matière judiciaire, il y a un principe sacro-saint de contradiction. » Pour le maitre des poursuites, « en ce qui concerne le montant de 82 millions, le directeur du Coud, à qui un présumé détournement est imputé, n’a pas encore été entendu. C’est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l’Ofnac ».