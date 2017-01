PRODUCTION ARACHIDIERE Dr Ibrahima Mendy rectifie le PDS

Le Parti démocratique Sénégalais (PDS), à travers ses différents débatteurs, continuent toujours de démentir les résultats sur la production de l’arachide et du riz révélés par le Chef de l’Etat lors de son discours. Le docteur Ibrahima Mendy, Directeur de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles (DAPSA), s’inscrit en faux contre ces allégations des lieutenants du président Wade.

Pour le Dg de Dapsa, « dans le cadre de la production de l’arachide, il ne faut pas tellement considérer ce que les huiliers consomment. Parce que dans la production de l’arachide, il y a 4 variables : il y a effectivement ce que les huiliers consomment, l’auto consommation, la part des semences et enfin la part des exportations. Si vous faites le cumule de ces quantités, cela vous donne la production totale du Sénégal », a-t-il rectifié. Par ailleurs, il dénonce les sorties des libéraux contre les chiffres avancés par le Chef de l’Etat. « C’est très facile de rester dans une chaine de télé pour dire que toutes les données sont fausses sans avoir les arguments solides. Il n’est pas le seul, il y a d’autres qui contestent ces résultats avec beaucoup de légèreté en se fiant à la copie d’un journal, pour dire qu’on n’a pas produit plus de 300 mille tonnes de riz, ce n’est pas sérieux. Il faut respecter l’expertise locale et respecter ceux qui ont fait des études pour donner ces chiffres. »

Le Président de la République avait souligné que durant la présente campagne, pratiquement toutes les productions sont en hausse. « La récolte du riz a progressé, avec 950 779 tonnes, un niveau jamais atteint. Au total, la production céréalière s’élève à 2 247 094 tonnes, et la production horticole cumule à 1 206 810 tonnes, dont 91 000 exportées, une performance sans précédent. En définitive, seule la récolte d’arachides a accusé un très léger recul, avec 997 593 tonnes, contre 1 050 042 tonnes en 2015. » A en croire Ibrahima Mendy, de la DAPSA, « ces résultats donnés par le Président de la République sur l’agriculture, montrentcarrément que le Sénégal est sur la bonne voie avec la mise en place du programme d’accélération de la cadence de l’agriculturesénégalaise. Et tous les Sénégalais doivent féliciter le président Macky Sall pour sa vision pour un Sénégal Emergent et qui est marche avec des résultats très probants. »

Dr Ibrahima Mendy, président du mouvement dénommé « Macky 17-19 », par ailleurs Chargé de communication de l’APR de Ziguinchor, salue également la baisse annoncée du prix de l’électricité. « Cette baisse aura des conséquences positives sur le panier de la ménagère. Il n’y a pas de saupoudrage ni de promesses électoralistes. Il est bon de s’opposer, mais quand il y a des bonnes choses, il faut le dire », a soutenu le responsable apériste.

Ibrahima Khalil DIEME