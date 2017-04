NÉCROLOGIE: Le professeur de philosophie à l’Ucad Aminata Diaw Cissé n’est plus

Aminata Diaw Cissé professeur de philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est décédée la nuit du jeudi à vendredi. Feu Aminata Diaw Cissé a pu marquer ses empreintes d’un parcours digne d’une intellectuelle modèle de sa génération. De grandes institutions comme le Codesria et l’Unesco lui ont confié des postes de responsabilités .

Le professeur philosophe Aminata Diaw Cissé a rendu l’âme la nuit du jeudi à vendredi. Aminata Diaw Cissé a été connue par ses compétences et son engagement dans la lutte pour une démocratie meilleure en Afrique.

Aminata Diaw Cissé a publié, pour le compte du CODESRIA, une monographie intitulée « Démocratie et logiques identitaires en Afrique’’.

Elle a été vice-présidente de la commission scientifique du CODESRIA et occupé des fonctions de responsable du Centre de recherches philosophiques et épistémologiques de l’École doctorale Études sur l’homme et la société.

Le professeur a été femme de lettre et n’a jamais cessé de défendre les droits des femmes. Ainsi, elle est l’auteure de l’ouvrage « Women Writing Africa » (volume Afrique de l’Ouest et Sahel), publié à la Feminist Press de New-York, en collaboration avec Ei Sutherland Addy.

Parmi les thèmes abordés dans ses écrits, l’on peut noter des articles sur la politique en Afrique, la philosophie politique, les femmes, entre autres publications. A rappeler que Mme Cissé a été aussi directrice de l’animation culturelle et scientifique au rectorat de l´Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Par ailleurs, en 1986, elle a ensuite intégré le département de philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où elle dispensait le cours de philosophie politique. En outre, elle fut présidente de la sous-commission Sciences humaines et sociales de la Commission sénégalaise pour l´UNESCO) et vice-présidente de la West African Research Association.

Enseignante au département de Philosophie de l’UCAD, Aminata Diaw Cissé a fait les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) françaises et a poursuivi ses études à l’Université de Nice (France) où elle a soutenu sa thèse de troisième cycle de philosophie.

La cérémonie de levée du corps est prévue ce vendredi dans la matinée.

Safiyatou DIOUF