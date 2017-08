Programme élargie de vaccination Le Sénégal champion du vaccin, selon l’OMS

Le Sénégal est un pays champion dans la vaccination, avec un taux de couverture vaccinale qui dépasse 90%. Rien que la première dose de rougeole est passée de 76% à 93% entre 2014 en 2017.

Les bonnes performances du programme élargi de vaccination (PEV) constituent un exemple en Afrique. Selon le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour la première fois dans l’histoire du pays, les couvertures vaccinales du PEV ont atteint et dépassé 90% et la première dose de rougeole passe de 76% à 93% entre 2014 en 2017. Dans la même période, la couverture vaccinale en Pentavalent 3 est passée de 80% à 93%. Au Sénégal, les couvertures vaccinales ont connu une augmentation significative et régulière au cours de ces trois dernières années. « En 2016, la couverture vaccinale a atteint ou dépassé 90% pour tous les antigènes sauf pour la Fièvre jaune à cause d’une rupture au niveau mondial. A cela s’ajoutent la deuxième dose de rougeole et le vaccin contre l’Hépatite B à la naissance qui viennent d’être introduits dans le programme », a déclaré le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck, ajoutant que 80% des districts du pays ont atteint ou dépassé 80% de couverture pour la troisième dose de Pentavalent (penta 3) et aucun district du pays n’est en dessous de 50% de couverture pour cet antigène considéré comme traceur. Ainsi, le Ministre a-t-elle noté que trois autres pays figurent en tête de ces résultats. Il s’agit du Burkina Faso, du Nigéria et des Seychelles. Ces performances encourageantes constituent, selon le Pr Awa Mari Coll Seck, une avancée majeure vers l’atteinte des objectifs du plan d’action mondial pour les vaccins qui est d’atteindre 90% pour tous les antigènes et dans tous les districts. « Ces résultats viennent d’être validés conjointement pour l’OMS et l’UNICEF plaçant le Sénégal sur la liste des pays les plus performants en Afrique et qui ont accompli le plus de progrès dans le domaine de la vaccination », s’est réjouie le Ministre.

Khady Thiam COLY