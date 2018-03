Programme national d’investissement agricole- Les propositions paysannes et de la société civile en partage

Les acteurs non étatiques se sont rencontrés hier, à Dakar, dans le cadre de l’élaboration de la phase 2 du Programme national d’investissement agricole, avec les autorités étatiques et les partenaires techniques et financiers du Sénégal. Une occasion pour Nasirou Sall, président du CNCR et représentant du GDSP, de noter que l’objectif est de partager les propositions paysannes et de la société civile dans le cadre du processus de formulation du PNIASAN, avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les Ministères concernés, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les services techniques en charge du processus.

« La société civile sénégalaise a eu à s’organiser dans un groupe appelé groupe dialogue politique. Dans ce cadre, il y a tout un processus et une méthodologie que nous avons eu à faire pour consulter l’ensemble des acteurs, que ce soit au niveau national ou dans les régions. Nous sommes venus partager les propositions venant de ce groupe politique qui s’est structuré sur de grands programmes, pour ainsi amener nos points de vue dans le cadre de l’élaboration de ce programme de l’Etat sénégalais et dans le cadre du développement de nos activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. C’est pourquoi on a fait cet atelier de partage des résultats des concertations », a déclaré Nasirou Sall. Selon lui, quatre propositions ont été faites, notamment un programme qui devrait porter toute sa contribution sur le développement agro-sylvo-pastorale et halieutique, en tenant compte de toutes nos bases productives. Et un deuxième programme va tourner autour de la communication, suivi et évaluation. Cela voudrait dire que tous les acteurs se sentent responsables et agissent ensemble. « Une troisième proposition est relative à un programme communicationnel et spécial et un dernier qui va être le pilotage de ce programme que nous avons soumis dans le cadre de ces idées. Nous sommes dans une initiative nouvelle par rapport à la mobilisation de l’ensemble de la société civile autour d’un groupe pour être un interlocuteur », a-t-il fait savoir.

Docteur Ibrahima Mendy, Directeur de l’analyse de la prévision et des statistiques agricoles au Ministère de l’Agriculture, de souligner qu’il faut d’abord noter que toute politique agricole élaborée est mise en œuvre au niveau décentralisé par les acteurs qui sont les producteurs, en particulier les associations des producteurs. C’est donc pour cette raison que dans le cadre de l’élaboration du plan national d’investissement agricole, ils ont pensé que les acteurs qui doivent mettre en œuvre cette politique ont leur rôle à jouer. « C’est pourquoi on leur a demandé de nous élaborer une contribution propre qu’on va essayer de regarder de très près et prendre ce qui est cohérent avec la vision politique du Ministère de l’Agriculture, en particulier celle du Président de la République, pour sortir un document final prenant en compte toutes les contributions de tous les acteurs de l’agriculture », a-t-dit. Il a rappelé que le groupe dialogue politique est une spécificité du Sénégal pour que les acteurs se retrouvent dans ce qu’ils font, dans le cadre du Programme national d’Investissement agricole (PNIA). Selon M. Mendy, ils ont pensé mettre en place un groupe national de dialogue politique agricole, qui va regrouper tous les acteurs non étatiques qui vont réfléchir, mais aussi jouer le rôle de plaidoyer. Et cela, pour mettre en œuvre la vision du Ministre de l’Agriculture. Ainsi, il rappelle que c’est une recommandation de la Cedeao parce que, note-il, le Plan national d’investissement agricole est un document politique, d’abord au niveau africain (PDDA), puis au niveau sous régional (politique agricole de la Cedeao), et enfin au niveau national (PNIA). Donc l’engagement phare est que ce processus soit participatif et inclusif.

Khady Thiam COLY