Progression de la faim: L’ODD 2 sera-t-il atteint en 2030 ?

Le nombre total de personnes sous-alimentées ou en situation de manque chronique de nourriture dans le monde, est passé de 804 millions environ en 2016, à près de 821 millions en 2017, d’après les estimations de l’Organisation des Nations-unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

Cette tendance indique clairement que le deuxième objectif de développement durable (ODD 2), visant à éliminer la faim, ne sera pas atteint d’ici à 2030 si l’on ne redouble pas d’efforts. Ces nouvelles estimations confirment malheureusement que la prévalence de la sous-alimentation (PoU) en Afrique et en Océanie a augmenté depuis un certain nombre d’années. En effet, l’Afrique reste le continent le plus touché par la PoU, qui frappe presque 21% de la population (plus de 56 millions de personnes). En Afrique, la situation est plus inquiétante dans la région de l’Afrique subsaharienne où, selon les estimations, 23,2% de la population, soit entre une personne sur quatre et une personne sur cinq dans la région, pourrait avoir souffert d’une privation chronique de nourriture en 2017. Une augmentation de la PoU a été observée dans toutes les sous-régions de l’Afrique subsaharienne, sauf en Afrique de l’Est. Une légère augmentation est constatée en Afrique australe, tandis qu’une hausse significative est observée en Afrique de l’Ouest, due peut-être à des facteurs tels que la sécheresse, la hausse des prix des aliments et un ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel par habitant. Face à cette situation, les auteurs du rapport ont appelé à mettre en œuvre et à intensifier les interventions visant à garantir l’accès à des aliments nutritifs et à briser le cercle intergénérationnel de la malnutrition. « Les politiques doivent particulièrement prêter attention aux groupes les plus vulnérables face aux conséquences désastreuses d’un accès limité à l’alimentation: les nourrissons, les enfants âgés de moins de cinq ans, les enfants scolarisables, les adolescentes et les femmes », ont-t-il préconisé. Et d’ajouter qu’il est nécessaire de s’orienter durablement vers une agriculture qui tient plus compte de la nutrition et vers des systèmes alimentaires en mesure de fournir une alimentation sûre et de bonne qualité pour tous. En effet, ces derniers ont appelé également à déployer davantage d’efforts afin de renforcer la résilience face au climat, à travers des politiques qui encourageront les initiatives visant à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les effets, ainsi qu’à réduire les risques de catastrophe.

Zachari BADJI