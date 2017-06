Les progressistes d’Amérique-Océanie suspendent leurs activités

Ça rouspète partout chez les progressistes. Après la sortie fracassante du Comité électoral de l’Alliance des forces de progrès (Afp) pour exprimer sa déception par rapport aux investitures, les progressistes de la diaspora entre dans la danse. Le comité de veille de l’Afp de New York, Washington, Ottawa, Montréal et Toronto qui s’est réuni lundi dénonce la portion incongrue accordée à l’Afp aussi bien au niveau national qu’international lors des investitures pour les élections législatives. Ils vont plus loin que le comité électoral de l’Afp en décidant de suspendre toute activité au sein de la coalition Bby en attendant la gestion du dossier par la direction du Parti. Mis devant le fait accompli, les progressistes de la diaspora prennent acte de cette «bourde, ce manque de considération totale, cette dérive de trop». Ils ne peuvent comprendre que tous les militants de l’Afp de la diaspora soient zappés alors que le parti avait toujours gagné dans cette partie des Amériques depuis 2000. Pour les progressistes du département Amerique- Oceanie et d’Europe, cette situation est humiliante et inacceptable au vu des sacrifices consentis par Moustapha Niasse et l’ensemble des progressistes pour la consolidation de la coalition bennoo et la réussite du Président Macky Sall.

L’As