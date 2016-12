PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’HOPITAL YOUSSOU MBARGANE   LA THERAPIE DE CHOC DU DR NIASSE

0

Quelques mois après son installation, le nouveau directeur de l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque annonce sa stratégie de développement pour relever le niveau du plateau technique de la structure. Avant-hier, à l’occasion de la réception d’une ambulance offerte par la Sococim, Cheikh Bécaye Niasse a levé un coin du voile sur son projet d’établissement 2017/2021. En marge de la réception d’une ambulance semi-médicalisée offerte par la Sococim, le Dr Cheikh Bécaye Niasse a décliné son ambition de faire de l’Etablissement public de santé de niveau 1 (EPS1) de Rufisque qu’il dirige en un hôpital de niveau supérieur. «Notre défi est d’en faire un hôpital de niveau 2 voire même 3. Pour ce faire, le projet stratégique 2017/2021 est en gestation. Toutes les personnes sont interpelées pour la définition des objectifs stratégiques afin que l’offre des soins, de même que la qualité des infrastructures soient des meilleurs», a-t-il dit.

Un appel entendu par la cimenterie de Rufisque qui a offert une ambulance neuve semi-médicalisée, avant de promettre son accompagnement pour l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du projet d’établissement à l’horizon 2017/2021. «Tout ce qu’il faut sera fait pour qu’il soit d’un meilleur niveau», a assuré pour sa part Youga Sow, le directeur de la Sococim. Il a expliqué que ce geste, «fruit d’un engagement volontaire, offre à la Sococim l’opportunité d’apporter sa contribution au renforcement du dispositif sanitaire de l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque».

Le choix de Rufisque pour ce don témoigne «de la reconnaissance de la place de l’hôpital dans le dispositif sanitaire du département de Rufisque et bien au-delà», a dit Youga Sow qui a annoncé la détermination de son entreprise à assumer son rôle social et sociétal à travers sa politique de RSE. Avec cette nouvelle ambulance, le parc automobile de l’hôpital rufisquois grossit, après les ambulances offertes par le ministère de tutelle et le footballeur professionnel Makhète Diop.

Appréciant le geste du donateur, le directeur de l’hôpital a fait savoir que ce n’est «pas une ambulance de trop. Cet outil va renforcer le dispositif et allonger la durée de vie de la logistique roulante», s’est-il réjoui. A en croire le Dr Cheikh Bécaye Niasse, l’hôpital effectue en moyenne «3 sorties quotidiennes» pour les ambulances de la structure.

Youga Sow, pour sa part, inscrit cette action de la Sococim dans une nouvelle démarche de RSE de proximité qui consiste à aller vers les populations et leurs centres d’intérêts majeurs comme la santé, l’éducation et la protection de l’environnement. «Le contexte qui nous réunit aujourd’hui, c’est une ambulance de 28 millions. Nous avions eu à refaire le mur de clôture et d’autres actions lors de la campagne contre Ebola. C’est de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de proximité, nous nous y mettons de façon volontaires mais pour des acteurs responsables», a encore fait savoir M. Sow, dirigeant à l’occasion une forte délégation de l’usine de ciment.

Après avoir salué l’action anticipative de la Sococim, le préfet du département, Baye Oumy Gueye est revenu sur la position stratégique de l’hôpital et la nécessité pour tous les acteurs d’apporter leur contribution afin de relever le plateau technique. Cela, dans un contexte de mutation dans le département marquée par l’autoroute à péage et l’érection du pôle urbain de Diamniadio. Des facteurs qui font de Youssou Mbargane la première structure d’évacuation des Sapeurs-pompiers.

«Il y a un boom démographique noté avec l’autoroute à péage et l’hôpital (Youssou Mbargane) est la première structure d’accueil des victimes d’accidents évacuées par les sapeurs pompiers», a fait savoir le préfet du département. C’est pourquoi il estime «qu’il y a beaucoup à faire pour maintenir Youssou Mbargane Diop. Avec la construction d’un nouvel hôpital à Diamniadio, il s’avère nécessaire de mettre la structure à niveau. L’Etat l’a bien compris et a anticipé en décidant de relever le plateau technique de l’hôpital et tout a déjà été budgétisé», a informé le préfet.

