Comment prolonger la tenue de son brushing ?

1) Avant le brushing

La préparation de vos cheveux est l’étape clé d’un brushing réussi. Pour lutter contre les frisottis, utilisez des soins adaptés en privilégiant des shampoings et masques lissants qui démêleront vos cheveux en douceur, empêcheront les frisottis et permettront de préparer vos cheveux au brushing.

Il est important d’appliquer un sérum hydratant comme le bi serum repairing de Beology qui vous facilitera votre brushing et vous permettra de partir sur une base bien hydratée.

2) Pendant le brushing :

N’oubliez pas de protéger vos cheveux avec un soin thermoprotecteur comme le soin protecteur de chaleur sans rinçage 230 degres de Franck Provost et passez à l’action !

Un brushing qui tient toute la journée nécessite du temps et d’être bien équipée. Misez sur un sèche-cheveux de qualité qui abimera le moins possible vos cheveux et une brosse ronde en poils naturels.

Pour finir en beauté, je vous conseille de terminer par le mode « air froid » de votre sèche-cheveux pour fixer le brushing.

3) Après le brushing :

Après votre brushing, la laque comme la laque satin fixation normale de L’Oréal Paris sera votre allié idéal pour fixer vos cheveux toute la journée.

Pour discipliner vos mèches rebelles, appliquez deux gouttes d’huile d’amande douce pour hydrater vos longueurs et faire tenir le brushing.

Pour un brushing qui tient même après une bonne nuit de sommeil, attachez vos cheveux fermement.

Je vous conseille la technique du wrap qui consiste à enrouler vos longueurs autour de votre tête et de les protéger avec un foulard en soie pour protéger de l’humidité et des frottements avec l’oreiller.

Enfin, n’oubliez pas de prendre votre parapluie et d’éviter tout ce qui pourrait rendre vos cheveux électriques pour ne pas ruiner votre beau brushing.

Et voilà comment avoir une crinière lisse et soyeuse du matin au soir !