Promenade dans les sicap dr Anta Sarr Diacko tacle l’opposition

La Déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Anta Sarr Diacko, a effectué, ce samedi, dans les Sicap, une promenade au cours de laquelle elle a flingué l’opposition.

Anta Sarr n’a pas raté l’opposition. Selon elle, celle-ci invoque la rétention des cartes d’identité pour justifier sa défaite quasi certaine. ‘’La maturité politique des Sénégalais leur ôte tout prétexte tendant à entacher la sincérité du scrutin du 30 Juillet’’, a-t-elle souligné. Avant d’ajouter : «Nous devons être vigilants et ne pas baisser de garde. Notre sérénité et notre optimisme nous aident à déjouer les pièges de l’opposition en panne d’arguments. Nous prônons la force des arguments et non les arguments de la force…», a lancé Madame Anta Sarr Diacko. A son avis, l’effervescence politique dans les quartiers, les places publiques, les marchés, les lieux de loisir ou de culte, traduisent l’engouement des populations pour cet enjeu électoral. Pour elle, il s’agit de donner une majorité renouvelée au Président Macky Sall pour une gouvernance vertueuse du pays. « Notre coalition a l’habitude des grands rendez-vous. Elle se prépare pour la bataille finale », déclare-t-elle.

FATMA Lô