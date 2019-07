Promotion de l’homosexualité: Les précision du personnel d’Oxfam

Les membres nationaux de l’équipe d’Oxfam au Sénégal ont, à travers un communiqué de presse, renseigné qu’ils n’ont jamais travaillé pour la promotion de l’homosexualité. A les en croire, le Sénégal n’a jamais accepté et n’acceptera jamais qu’on lui impose des valeurs et croyances qui ne sont pas nôtres.

« Ces derniers jours, Oxfam au Sénégal fait face à une polémique concernant la promotion des homosexuels. Cette polémique est née du traitement de l’information liée à un courrier interne adressé par un groupe d’employés d’Oxfam à leurs collègues à travers le monde. En réaction à ce courrier, M. Elimane Haby Kane, tout comme de nombreux collègues encore en service au sein d’Oxfam, ont exprimé leur point de vue pour marquer vigoureusement leur total désaccord », peut-on lire à travers ledit communiqué.

Il ajoute : « nous avons constaté que la situation a été présentée dans la presse et sur les réseaux sociaux comme si Oxfam au Sénégal faisait la promotion de l’homosexualité au Sénégal. Ce qui n’est pas le cas. Ces confusions et amalgames volontairement entretenus allant jusqu’à exposer la dignité et l’honorabilité du staff d’Oxfam au Sénégal, entachent notre crédibilité et jette l’opprobre sur des preux citoyens sénégalais, engagés pour ce pays et les communautés ». C’est au regard de ce qui précède que le personnel national d’Oxfam au Sénégal a rappelé aux Sénégalais les 4 axes sur lesquels il travaille.

Il s’agit de la gouvernance et le contrôle citoyen, les moyens de subsistance durables et la sécurité alimentaire, l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement de qualité, l’humanitaire.

A l’en croire, se basant sur le respect mutuel, le personnel national d’Oxfam au Sénégal n’a jamais accepté et n’acceptera jamais qu’on lui impose des valeurs et croyances qui ne sont pas nôtres. « A ce titre, nous, personnel national d’Oxfam au Sénégal, informons l’Etat du Sénégal, les partenaires de tous les programmes et le peuple sénégalais dans son entièreté que nous n’avons jamais travaillé et ne travaillerons jamais à la promotion de l’homosexualité », a indiqué le communiqué.