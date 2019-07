Promotion de l’homosexualité: Moustapha Diakhaté réclame le retrait de l’agrément à Oxfam

“Oxfam dégage !”. L’ex-président du groupe parlementaire du régime du président Sall ne met pas de gants. Soupçonné de faire la promotion de l’homosexualité, Moustapha Diakhaté soutient que l’Ong Oxfam n’a plus sa raison d’être au Sénégal.

“L’Etat du Sénégal doit, sans délai, retirer à Oxfam son agrément, expulser du territoire national son personnel non africain, pour agression des valeurs islamiques et chrétiennes qui habitent notre peuple”, martèle l’ancien parlementaire sur Facebook.

S’agissant de la prohibition de l’homosexualité, Diakhaté estime qu’”Il urge aussi de sortir du clair-obscur juridique «d’acte contre nature» et doter notre pays de puissante loi réprimant pénalement l’homosexualité et toutes ses manifestations”.