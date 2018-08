Promovilles: 13,4 milliards pour Guédiawaye

Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et Aliou Sall, maire de Guédiawaye, ont procédé au lancement des travaux du Projet Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) à Guédiawaye. Ce, pour un montant 13,4 milliards de FCFA.

« Le Président de la République Macky Sall nous a instruit de venir procéder au lancement des travaux Promovilles de Guédiawaye », a déclaré le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo. S’exprimant hier, M. Diallo est revenu sur l’importance du projet Promovilles. Après avoir constaté les difficultés que rencontrent les populations de façon générale, dans le cadre de la mobilité, des inondations et de la sécurité, a-t-il indiqué, le Président de la République a décidé de mettre en place pour les villes du Sénégal un programme appelé Promovilles, après la mise en œuvre du Puma et du PUDC. « Nous travaillerons sur l’assainissement des axes, mais aussi sur l’éclairage public pour la sécurité des populations. C’est un projet structurant qui a été pensé et concerté avec les populations de cette localité. Nous espérons réceptionner ces travaux d’ici la fin l’année », a soutenu l’ancien Ministre de l’Intérieure et de la Sécurité publique. En effet, il est prévu dans la ville de Guédiawaye un linéaire de 27,3 Km de routes, pour un montant de 13,4 milliards de FCFA. Ainsi, les objectifs visés par ce projet sont, entre autres, l’amélioration de la mobilité urbaine et la réduction des couts, mai également le renforcement du système d’assainissement et de la sécurité des personnes et des biens par l’éclairage public. A cela s’ajoute l’assurance de la promotion des jeunes par la création d’emplois permanents et temporaires. C’est ce qui a poussé Aliou Sall, maire de Guédiawaye, à dire, pour ce projet : « on a évalué un millier d’emplois directs. Ce sont les emplois occupés par les jeunes de Guédiawaye qui ont été formés par les services du Ministère des Infrastructures ». A l’en croire, ils ont été formés aux techniques du pavage et du génie civil dans les services techniques de la ville Guédiawaye. Ce qui permettra aux entreprises sélectionnées de compter sur une main d’œuvre locale qualifiée. Sur ce, M. Sall a rappelé que les populations de l’Unité 3 ont connu des saisons hivernales dures et laborieuses à cause des inondations. Concernant la revendication portant sur la route de l’Unité 1 à 6, précise-t-il, elle date depuis une vingtaine d’année. Certes, il y a eu des interventions, mais les travaux n’ont pas pu prendre en compte l’assainissement. « C’est pourquoi Promovilles et Ageroute ont innové cette fois-ci. En plus la route, il y a la prise en compte les questions de l’assainissement et de l’éclairage public », a souligné le maire. Selon lui, dans quelques mois, les populations seront totalement soulagées des risques d’inondation, mais aussi des problèmes de sécurité. A la fin des travaux, c’est le visage de Guédiawaye qui va totalement changer grâce à l’intervention du gouvernement du Sénégal. « Ce projet a un impact positif sur les populations », a lancé Aliou Sall. Toutefois, la deuxième étape prévue à Sangalkam a été annulée.

Zachari BADJI