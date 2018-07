Protection de l’enfance: Un code de l’enfant en gestation

Le Sénégal va bientôt se doter d’un Code de l’enfant. Ce, pour garantir une meilleure protection et une meilleure réinsertion des enfants en difficulté.

L’annonce est du Directeur de cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Meïssa Diakhaté. « Ce travail répond à une volonté forte exprimée par les hautes autorités de l’Etat. Et les différentes interpellations adressées aux autorités sur la protection de l’enfant vont être prises en charge à travers un code qui est actuellement dans une phase de gestation, juridiquement encadré et techniquement accompagné», Monsieur Meïssa Diakhaté. Il s’exprimait en marge de l’atelier de partage et de validation du rapport de l’audit des offres d’apprentissage et de formation des centres d’accueil et de prise en charge de la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale. Selon lui, ce travail qui est en train d’être élaboré par les services du Ministère de la Justice, en rapport avec d’autres départements ministériels impliqués, œuvre à l’avènement d’un Code de l’enfant visant à garantir une meilleure protection et une meilleure réinsertion des enfants en difficulté.

La représentante de l’UNICEF, Laetitia Bazz-Veil, de son coté, a souhaité voir le Ministre de la JUSTICE élaborer très rapidement un plan de suivi des recommandations, des actions tirées du rapport de la mise en en œuvre de la Stratégie nationale de la protection de l’enfant. «Je signale qu’il existe un état des lieux de la mise en œuvre de cette stratégie, avec des progrès réalisés dans la protection de l’enfant portée par les différents ministère sectoriels. Elle a ajouté que le rapport a également souligné le défi d’avoir un code de l’enfant pour assurer une meilleure protection des enfants en situation difficile », a-t-elle noté. Selon elle, ce point sera également à l’ordre du jour de cet atelier de partage et de validation du rapport de l’audit des offres d’apprentissage et de formation dans les Centres d’accueil et de prise en charge de la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale (DESPS). « L’idée est de sortir de cette journée avec une planification des stratégies aptes à faire évoluer le secteur de l’éducation surveillée et de la protection sociale de l’enfance, en partant des contraintes et difficultés relevées dans le rapport d’audit », a-t-elle dit.

Khady Thiam COLY