Protection des services financiers: Le 1er centre opérationnel de Cybersécurité installé au Sénégal  

Le Sénégal a abrité le premier centre opérationnel de cyber sécurité installé d’Afrique subsaharienne. Il a été inauguré par Aminata Angélique, Ministre de l’Economie solidaire et de la Microfinance, sous la présence des membres de l’AP/SFD, du Directeur général de Suricate solutions et des autorités du grand-duché de Luxembourg à Dakar.

Le développement des services financiers numériques et de la dématérialisation des processus exigent une amélioration drastique de la sécurité des informations pour protéger les institutions et leurs clients. C’est ce qui a poussé Suricate Solutions, en partenariat avec l’Association professionnelle des services financiers décentralisés (AP/SFD), d’ouvrir un centre opérationnel de Cyber Sécurité du Sénégal. Les services mutualisés Suricate couvrent la prévention, la détention en temps réel et l’assistance à la remédiation. Pour Aminata Angélique Manga, Ministre de l’Economie solidaire et de la Microfinance, le premier centre régional de Cyber sécurité pour la finance inclusive de Dakar est financé par Suricate solutions et le grand-duché de Luxembourg, pour un montant de 200 mille euros avec l’accompagnement de la Banque européenne d’investissement et le concours de l’AP/SFD. Cela montre encore une fois, d’après Mme le ministre, les bonnes relations entre le Luxembourg et le Sénégal. «La Cybercriminalité n’a pas de frontière et aujourd’hui, le secteur de microfinacne est en plein essor et il faut protéger les données informatiques et monétiques », a-t-elle souligné. A l’en croire, l’un des objectifs de son ministère traduit à travers la vision du président de la République et son instruction, c’est faire de la microfinance un secteur clé de l’économie nationale et faire en sorte que l’inclusion financière soit une réalité. « Aujourd’hui, nous en sommes à 18,4% du taux d’inclusion financière. Cela veut dire que c’est un secteur en plein essor et il faudra protéger les données informatiques et monétiques en respectant tous les principes confidentialités des comptes des membres clients et je crois qu’avec ce centre, ils vont nous l’assurer », a informé Mme Aminata Angélique Manga . Quant à Mamadou Lamine Gueye, il s’ est réjoui de l’ouverture de centre car, a-t-il expliqué, dans le passé, les dirigeants d’institutions de microfinance ont eu des problèmes récurrents liés à la cybercriminalité . « Ce qui a causé des pertes d’argent à coup de centaines de millions ces derniers mois au niveau de nos membres », a soutenu M. Gueye, président de l’AP/SFD. Selon lui, cette situation les a poussés à réfléchir afin de trouver les moyens pour mieux protéger leurs systèmes informatiques. C’est en ce moment qu’ils ont rencontré Suricate solutions, une entreprise luxembourgeoise. « Avec l’accompagnements du gouvernement du Sénégal, du Grand-duché et de la banque européenne d’investissement, nous avons pu lever les fonds nécessaires pour mettre en place ce centre opérationnel de Cyber sécurité », a-t-il conclu.

Zachari BADJI