Proxénétisme : des mannequins, serveuses et commerçantes vendues à des hommes d’affaire de luxe

Tous les moyens sont bons pour gagner sa vie à part le vol. Cette assertion est mal comprise pour certains qui font des pratiques bannies par les religions révélées. A titre d’exemple, un homme âgé de 40 ans crée un réseau de proxénétisme en recrutant des jeunes filles qui produisent des photos et vidéos pornographiques afin de les vendre à des hommes d’affaires arabes.

Recruter de jolies filles comme des mannequins, serveuses et commerçantes pour satisfaire les libidos des riches hommes d’affaires, particulièrement un prince Dubaïote et son frère, telle est le Business qu’exerce Médoune Gueye dit Nino, âgé de 40 ans, avec sa copine, Ndèye Diakhaté, serveuse au restaurant Crystal Palace. Le moins que l’on puisse dire, pas moins de 10 jeunes filles ont accepté de produire des photos d’elles nues et des vidéos de striptease, envoyées à Médoune Guèye via WhatsApp. Le quotidien de poursuivre que Nino ne se limitait pas uniquement à transmettre les vidéos et photos. Il organisait également des rencontres entre les intéressés, monnayant de fortes sommes d’argent.

Pour mettre la main sur ces derniers, la Sûreté urbaine a fait une descente à Liberté VI Extension le 27 octobre dernier, où se trouvait leur fief. Médoune Guèye et sa copine ont été déférés pour proxénétisme, traite de personnes, diffusion d’images à caractère pornographique et défaut de carnet sanitaire.

Safiyatou Diouf Ndiaye