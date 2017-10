Ps, ces cadavres dans le placard!

REWMI.COM-De Niasse à Djibo, en passant par Khalifa Sall, le Parti socialiste, dans son histoire récente, a toujours été déclaré en état de mort clinique. Une nouvelle fois moribond, réussira-t-il sa résurrection ? En tout cas, depuis le 13ème Congrès sans débat du 30 mars 1996, qui a provoqué l’effondrement électoral du PS jusqu’à sa perte du pouvoir à cause de l’usure du temps et de l’impopularité notoire de Ousmane Tanor Dieng, le parti senghorien se singularise par une claudication. Le Secrétaire général du plus vieux parti du Sénégal ressuscite les conflits et met en apnée son Parti en lambeaux. Le PS est le seul parti qui vit un drame dans lequel les noms de Khalifa Sall et d’Ousmane Tanor Dieng constituent le chœur des conflits. Le Ps touche le fond. Et tout cela n’augure rien de bon pour ce parti de Senghor. Entre cadavres sortis du placard et méchantes torpilles politiques, les deux prochaines années s’annoncent riches en règlements de compte et coups bas. Au-delà des luttes électorales fratricides, c’est l’avenir du parti au vert qui est en jeu. Comment faire cohabiter dorénavant Pro Tanor et Khalifistes alors que les balles fusent ? D’autant que de part et d’autre de cette ligne de fracture, on considère qu’il n’est plus possible de travailler dans un «cadre commun» entre camarades. Le PS, tel qu’il a existé, est mort.

Domou rewmi