LE PSG ET DI MARÍA CITÉS DANS LES FOOTBALL LEAKS Les Football leaks n’ont pas fini de secouer le petit monde du football.

Cette fois ci, c’est le Paris Saint-Germain et plus précisément Ángel Di María qui sont dans le viseur. Les journalistes de Mediapart, qui ont eu accès aux documents, affirment que le club de la capitale avait signé dès 2015 un contrat avec une société offshore dans un paradis fiscal pour les revenus liés au droit à l’image de l’Argentin. Di María toucherait cet argent au Panama ou en Uruguay, en ne payant donc aucun impôt en France. Un tel montage financier aurait également été monté autour de Javier Pastore. Et si l’on en croit les contrats signés par le PSG, le club se serait aussi arrangé pour récupérer des commissions sur l’argent touché par les joueurs.

Après une saison décevante, une humiliation européenne et un titre perdu, le PSG s’offre un scandale financier. Une bien belle série.

