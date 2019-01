Psg: Gueye demande à Everton de le laisser partir

Alors qu’Everton a refusé l’offre du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye pousse pour quitter le club anglais. Le milieu défensif a fait savoir à sa direction qu’il désirait rejoindre le PSG cet hiver. Gueye quittera-t-il Everton pour rejoindre le PSG cet hiver ? A trois jours de la fermeture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n’a encore enregistré aucune arrivée. Alors que la signature de Leandro Paredes est toujours attendue, Antero Henrique ayant décidé de renégocier les commissions de ses représentants, le club de la capitale continue de travailler sur la piste Idrissa Gueye (29 ans). Un dossier compliqué puisque Everton réclame beaucoup d’argent. Le Paris SG a déjà formulé une première offre estimée entre 25 et 30 millions d’euros pour le milieu défensif des Toffees. Une proposition repoussée immédiatement par le club anglais. Conscient que ses dirigeants ne seront pas faciles à convaincre, le joueur a donc décidé de prendre les choses en main pour tenter de provoquer son départ.

Gueye écrit à ses dirigeants

Comme évoqué ces dernières semaines, Gueye souhaite rejoindre le PSG. Selon le Daily Mail et Sky Sports, l’ancien Lillois a donc écrit une lettre à ses dirigeants pour faire connaître officiellement ses envies de départ vers la France. Le joueur n’a pas encore décidé de partir au clash contre son club, mais il souhaite ainsi obtenir l’autorisation de partir et pousser sa direction à accepter une proposition parisienne. Est-ce que cette initiative sera suffisante pour faire céder les Toffees ? Pas sûr. Lundi, en conférence de presse, l’entraîneur Marco Silva a confirmé qu’Everton avait refusé une offre parisienne et attendait beaucoup plus pour un joueur de cette qualité. «Les clubs qui nous contactent pour acheter nos joueurs doivent proposer des montants en accord avec leur valeur. Ce n’était pas le cas», a-t-il indiqué. D’après la presse anglaise, les Toffees réclament 40 millions d’euros pour céder un élément indispensable (21 titularisations cette saison) et pouvoir recruter son remplaçant. Les positions des deux clubs se rapprocheront-elles d’ici jeudi soir ?

