PSG : Gueye tacle Antero Henrique après son transfert avorté

​Dans les colonnes de L’Equipe, le milieu sénégalais a dévoilé les dessous de son transfert avorté au PSG, non sans rancoeur envers le directeur sportif francilien, Antero Henrique.

La pilule aura donc été dure à digérer pour Idrissa Gueye. Annoncé très proche du Paris Saint-Germain tout au long du mercato hivernal, ce dernier a bien failli faire son come-back en Ligue 1, avant que le transfert ne tombe finalement à l’eau.

Très déçu de cette issue, le joueur d’Everton a été privé d’un « rêve », mais ne s’avoue pas battu.

Pour le journal ​L’Equipe, il est revenu sur les négociations et a révélé le rôle de chacun des acteurs dans les discussions.

« J’ai vu que j’entrais dans ses plans (à Tuchel). Il m’a exposé son projet technique. On a parlé de jeu, de mon jeu. Je lui ai dit mes ambitions. Je l’ai ensuite eu plusieurs fois derrière. Le président Nasser Al-Khelaïfi a aussi appelé? (Et Antero Henrique ?) Je ne l’ai pas eu. Je n’ai jamais trop compris ce qui se passait avec lui. Everton non plus, d’ailleurs… »

Une nouvelle révélation glaçante, qui remettra de nouveau en cause le directeur sportif parisien, plus que chahuté depuis des semaines. Au cours d’intenses négociations, le dirigeant n’a donc même pas essayé de convaincre les Toffees de lâcher leur milieu de terrain. Voilà une nouvelle révélation qui devrait plaire à Thomas Tuchel, ​dont les relations avec Antero Henrique semblent très fraiches.