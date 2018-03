Psg Habib Bèye est « inquiet » pour Mbappé

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (19 ans, 30 matchs et 15 buts, toutes compétitions confondues avec le Paris SG cette saison), a livré de belles prestations. Mais pour Habib Bèye, l’attaquant parisien a changé son style de jeu au contact de Neymar (26 ans, 29 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison). Et l’ancien défenseur sénégalais préférait le Mbappé de Monaco. « Je suis inquiet pour Kylian Mbappé en ce moment. A vouloir copier Neymar dans la gestuelle, il a perdu de la spontanéité. Il faut quelqu’un pour lui dire : ‘Neymar c’est Neymar, il faut que tu sois toi-même' », a déclaré l’ancien Marseillais sur France Bleu Paris. Mbappé n’a plus trouvé le chemin des filets depuis la victoire contre Dijon (8-0), le 17 janvier.