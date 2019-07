PSG: Leonardo aurait bouclé l’arrivée de Gana à 32M€

Priorité de Thomas Tuchel, Idrissa Gueye file vers le PSG. Leonardo aurait trouvé un accord avec la direction d’Everton pour le transfert de l’international sénégalais, qui devrait permettre aux Toffees de récupérer 32M€.

Orphelin d’une sentinelle depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG est désespérément à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu. La grande priorité de Thomas Tuchel se nomme Idrissa Gueye. L’entraîneur allemand souhaitait déjà enrôler le Sénégalais l’hiver dernier et aurait soufflé son nom à Leonardo pour le mercato estival. Le dirigeant sportif aurait décidé de faire confiance à son coach et se serait mis au travail pour trouver un accord avec Everton, et tout serait aujourd’hui bouclé.

Gueye, en route vers le PSG

D’après les informations divulguées par Le Parisien ce mardi soir, l’arrivée d’Idrissa Gueye au PSG serait imminente. Leonardo serait parvenu à se rapprocher des exigences d’Everton le week-end dernier en transmettant une offre de 32M€ pour l’ancien du LOSC. Cette proposition devait être validée par la direction anglaise ce mardi, et selon une source anglaise, le conseil d’administration des Toffees aurait accepté, et l’accord serait considéré comme acquis. Idrissa Gueye est attendu à Paris en fin de semaine pour y passer sa traditionnelle visite médicale avant de s’engager en faveur du PSG. Le joueur devrait donc, selon Le Parisien, devenir la sixième recrue de Leonardo.