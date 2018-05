PSG, l’improbable rumeur

Alors que Gianluigi Buffon doit annoncer ce jeudi son départ de la Juventus Turin, certains médias italiens estiment qu’il pourrait rebondir au PSG.

Une page va se tourner à la Juventus Turin. Après 17 années chez les Bianconeri, Gianluigi Buffon devrait en effet annoncer son départ de la Juve lors d’une conférence de presse organisée en fin de matinée. Mais alors que beaucoup considéraient il y a peu que l’international italien devait par la même occasion annoncer sa retraite, cette dernière pourrait finalement être remise à plus tard malgré ses 40 ans.

A en croire plusieurs médias transalpins, le champion du monde 2006 aurait en effet revu ses plans initiaux. La faute aux nombreuses approches dont il a été l’objet ces dernières semaines. Car s’il a repoussé les offres reçues de la part des Boca Juniors ou du Sporting Lisbonne, l’intérêt de certains cadors européens ne le laisserait pas indifférent. A en croire le Corriere della Serra, Liverpool, le Real Madrid et le PSG seraient en effet sur les rangs.

Et si d’après Tuttosport, le PSG et le Real Madrid seraient les mieux placés, pour Sport Mediaset, les tout frais champions de France, que l’on sait en quête d’un nouveau gardien, serait une piste plus plausible que celle menant au Real. Premiers éléments de réponse à midi…