PSG – MERCATO- Al-Khelaïfi victime d’un véritable pillage de sa formation !

Alors qu’il devait être l’un des piliers de l’ère qatarie, le centre de formation du PSG se fait piller, même par d’obscurs clubs étrangers.

Le site goal.com annonce que le défenseur central Mahamadou Dembélé va bel et bien quitter le Paris-Saint-Germain cet été pour rejoindre le Red Bull Salzbourg. En fin de contrat apprenti, le joueur de 18 ans a refusé la proposition parisienne et signé un premier bail pro avec le club autrichien. Où une place de titulaire lui sera assurée dès la saison prochaine, avec la possibilité de disputer les tours de barrages de la Champions League.

Seuls trois jeunes ont percé en cinq ans

Ce nouveau départ, et surtout l’identité du club dans lequel va Dembélé, constitue un camouflet pour le PSG en matière de formation. A son arrivée, Nasser Al-Khelaïfi avait déclaré vouloir former le prochain Lionel Messi. Force est de constater que ce sera peut-être le cas mais qu’à l’image de Newell’s avec “La Pulga”, ce n’est pas Paris qui en profitera. En dehors de Rabiot, Aréola et Kimpembé, aucune pépite n’a percé en équipe première depuis cinq ans. Et ce malgré le plus grand réservoir de jeunes talents de France.

Une politique à revoir

Mahamadou Dembélé va donc marcher sur les traces de Kingsley Coman (Bayern Munich) et Moussa Dembélé (Celtic Glasgow), autres pépites qui ont considéré que les ambitions parisiennes ne cadraient pas avec une politique de formation. Et ce en attendant que les cas Zagadou et Toufiqui soient réglés. Sans doute que le prochain axe de travail de Nasser Al-Khelaifi se situera à ce niveau-là…

R.N.