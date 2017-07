PSG – MERCATO Pepe et Fabinho vont signer d’ici vendredi !

Discret depuis l’ouverture du mercato le 9 juin dernier, le PSG pourrait enfin sortir de son mutisme dans les prochains jours. Les premières recrues du club de la capitale, à savoir Pepe, partit libre du Real Madrid, et Fabinho, le polyvalent milieu de terrain de l’AS Monaco, devraient officiellement signer leurs contrats cette semaine.

Le Paris Saint-Germain devrait officialiser les arrivées de Fabinho et Pepe d’ici la fin de la semaine. Malgré les dernières tentatives des dirigeants du Besiktas, le club de la capitale aurait déjà quasiment bouclé le transfert de l’international portugais de 34 ans. Antero Henrique, le directeur sportif parisien, et Jorge Mendes, l’agent de l’ex-Madrilène, auraient trouvé un accord sur la base d’un contrat de deux ans. C’était le point bloquant des discussions et la raison pour laquelle Pepe se serait tourné vers la formation turque. Pour le portail sportif, il ne fait donc aucun doute que l’ancien joueur du FC Porto sera sous les ordres d’Unai Emery la saison prochaine. Toujours selon la même source, le vice-champion de France devrait également finaliser le dossier Fabinho cette semaine. Le Paris Saint-Germain aurait déjà un accord contractuel avec l’international brésilien de 23 ans et il ne resterait plus qu’à se montrer très généreux pour obtenir l’aval de l’AS Monaco. Et l’affaire devrait aboutir par une signature ce jeudi à hauteur de 50 millions d’euros. Affaire à suivre…

James Rodriguez d’accord avec le PSG

Alors que l’entraînement doit reprendre mardi au Camp des Loges, le Paris Saint-Germain est plutôt très discret sur le plan du mercato. Tandis que les supporters commencent à s’impatienter un peu, même si aucune tisane ne leur a encore été préconisée par Nasser Al-Khelaifi, la rumeur enfle concernant la possible venue de James Rodriguez au PSG. Si Antero Henrique est attendu en Espagne afin de rencontrer les dirigeants du Real Madrid, le compte Twitter @ParisUnited6, toujours bien rencardé, affirme ce lundi que James Rodriguez est d’accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. L’international colombien, transféré de Monaco à Madrid en juillet 2014 moyennant 80 ME, n’entre plus vraiment dans les plans de Zinedine Zidane et à trois ans de la fin de son contrat avec les Merengue, il pourrait bénéficier d’un bon de sortie. C’est dans ce but que le directeur sportif du PSG va rencontrer les dirigeants madrilènes, mais avec en atout majeur l’accord du joueur pour venir à Paris. Il faut désormais savoir si cela sera suffisant pour aboutir à un transfert forcément onéreux. Car pour l’instant le Paris Saint-Germain a bien du mal à finaliser ses dossiers.