PSG- Neymar absent «entre 2 et 3 mois»

Le médecin de Neymar affirme que le joueur du PSG pourrait être absent trois mois. Neymar va être opéré du pied samedi au Brésil et sa récupération «prendra entre deux mois et demi et trois mois», a déclaré le médecin de la Selecao, Rodrigo Lasmar, après avoir atterri tôt jeudi avec la star à Rio de Janeiro en provenance de Paris. Il y a quelques heures, l’absence de Neymar était évaluée entre «six et huit semaines» par son père et Unai Emery. Le crack du PSG doit se faire opérer d’une fracture (et non d’une fissure) au pied droit, à un peu plus de 100 jours de la Coupe du monde en Russie, dans un hôpital de Belo Horizonte. Il sera donc très juste pour la compétition. Il pourrait ne plus rejouer en L1 de la saison, puisque la dernière journée aura lieu le week-end du 20 mai, dans dix semaines.

Livefoot