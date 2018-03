Psg : qui pour remplacer Emery ? Les premières pistes…

Alors que l’avenir d’Unai Emery se dessine loin du Paris Saint-Germain, des premières pistes sont déjà étudiées. Ce mercredi, quatre noms sont évoqués du côté de la capitale pour succéder à l’Espagnol.

En ne parvenant pas à qualifier le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année de suite, Unai Emery a scellé son avenir dans la capitale. Il ne fait aucun doute que la mission de l’entraîneur espagnol s’achèvera à l’issue de la saison, si ce n’est avant. Désormais, les dirigeants parisiens doivent partir à la recherche de son successeur. «On va se calmer pour réfléchir à ce qu’il faut changer», a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi après la défaite de mardi contre le Real Madrid (1-2), en 8e de finale retour. Changer d’entraîneur sera une priorité, mais il faudra aussi trouver le coach capable de faire enfin franchir un palier au Paris SG sur la scène européenne. L’idée Emery était intéressante lors de son arrivée en 2016, mais il s’agit finalement d’un échec puisque le Basque n’a pas les épaules assez larges pour un tel club.

Conte et Pochettino, les favoris ?

Des premiers noms commencent déjà à circuler. Ainsi, selon le quotidien Le Parisien, le grand favori des dirigeants parisiens se nomme Antonio Conte. L’intérêt du PSG pour le technicien italien n’est pas nouveau et son avenir à Chelsea est de plus en plus flou. L’opportunité existe, mais la sélection italienne veut en faire son sélectionneur, comme entre 2014 et 2016, et l’a intégré dans sa short-list en compagnie de Roberto Mancini et de Luigi Di Bagio. De son côté, RMC estime que c’est Mauricio Pochettino qui plaît le plus en interne. L’Argentin réalise un superbe travail sur le banc de Tottenham et connaît bien le PSG puisqu’il y a évolué en tant que joueur entre 2001 et 2003. Mais il ne sera pas facile de le déloger du club londonien avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2021. S’il convient de rester prudent, puisqu’il ne s’agit pour le moment que de pistes étudiées, Pochettino et Conte semblent en tout cas disposer d’une belle cote chez les décideurs parisiens.

Luis Enrique et Allegri, les autres options ?

Les deux médias évoquent également la piste Luis Enrique. L’Espagnol propose l’avantage d’être libre et serait un argument de plus pour retenir Neymar qu’il a dirigé au FC Barcelone. Selon RMC, l’ancien coach du Barça est intéressé par le projet parisien, mais on sait qu’il discute aussi avec Chelsea pour éventuellement remplacer Conte. Le Parisien fait état également d’un intérêt pour Massimiliano Allegri, lié à la Juventus Turin jusqu’en 2021. Le PSG a déjà des idées, mais on peut s’attendre à voir d’autres noms sortir dans les médias au cours des prochains mois.

Source: Maxifoot