PSG serait déjà passé à l’action pour Mendy !

Alors que Ferland Mendy ne laisserait pas insensible Antero Henrique, un proche du directeur sportif du PSG serait entré en contact avec l’entourage du joueur.

Juan Bernat et Layvin Kurzawa ne convaincraient pas la direction parisienne. Face aux prestations mitigées des deux joueurs, Antero Henrique se serait mis à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour le prochain mercato estival, et le nom de Ferland Mendy figurerait en bonne position sur la short-list parisienne. L’international français de l’OL aurait d’ailleurs été supervisé à plusieurs reprises par le staff d’Henrique, mais l’entourage du directeur sportif serait allé plus loin.

Déjà des contacts avec l’entourage de Mendy ?

En effet, à en croire les informations de Paris United, le PSG aurait contacté l’entourage de Ferland Mendy pour évoquer l’avenir du latéral gauche de l’OL. C’est Luis Ferrer, membre de l’équipe d’Henrique, qui se serait occupé de cette approche. Reste à voir si celle-ci portera ses fruits.