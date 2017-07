PSG Vers un changement de stratégie pour Verratti afin de rejoindre le Barça ?

Fortement désiré par le FC Barcelone, Marco Verratti n’a pas hésité à mettre une énorme pression sur le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Mais face à l’entêtement de ses dirigeants, le milieu de terrain pourrait tenter une nouvelle stratégie afin d’arriver à ses fins.

Ce n’est un secret pour personne, Marco Verratti (24 ans) désire rejoindre le FC Barcelone cet été. N’ayant jamais démenti les rumeurs à ce sujet, le milieu créateur a laissé son agent, le fameux Donato Di Campli, brandir à de multiples reprises la menace d’un départ du Paris Saint-Germain pour rejoindre un club plus à même de remporter la Ligue des Champions. Sauf que depuis sa rencontre avec les dirigeants parisiens à Milan, il y a deux semaines, le clan du Transalpin a décidé de ne plus communiquer sur cette situation.

Verratti voudrait amadouer Al-Khelaïfi

Le moment choisi par El Mundo Deportivo d’en remettre une couche, une fois de plus. Le média catalan persiste et signe : le milieu de terrain va tout faire pour quitter Paris dès cet été puisque l’Italien s’apprêterait à changer de stratégie pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi de le vendre au Barça. Fini les menaces, l’ancien joueur de Pescara voudrait désormais brosser le président parisien dans le sens du poil, assurent nos confrères ibériques. De retour à Paris ce lundi, Verratti, qui a participé aux récents matchs internationaux avec la Squadra Azzurra, pourrait reprendre un peu plus tard que prévu, tandis que la plupart de ses partenaires sont attendus au Camp des Loges ce mardi. D’ici sa reprise officielle, Verratti, qui a laissé tomber l’idée d’un bras de fer direct, opterait donc pour une méthode plus douce afin d’arriver à ses fins, quitte à attendre le 31 août pour mettre les voiles, précise MD.

Une tactique vaine ?

Qu’il choisisse une tactique ou l’autre, le Transalpin sait que ses chances de quitter le PSG sont infimes. Son contrat de longue durée, qui expire en juin 2021, ne lui donne aucune marge de manœuvre et il semble écrit que le «Petit Hibou» reparte pour une sixième saison dans la capitale française. A ce titre, Sport indique que Verratti va devoir rapidement faire face à un problème : la gronde des supporters parisiens. Ces derniers, qui ont très mal pris ses envies de départ répétées, pourraient lui rendre la vie dure et un apaisement, même de façade, semble la chose la plus judicieuse, surtout face à la ténacité de ses dirigeants, intransigeants dans ce dossier.

Source: Maxifoot,