Pub « raciste »: la mère de l’enfant défend H&M

Une publicité des magasins de prêt-à-porter H&M a suscité l’indignation de nombreux internautes qui la jugeaient « raciste » ou « scandaleuse », mais la mère de l’enfant portant le vêtement sur lequel on pouvait lire « Coolest monkey in the jungle » (Le singe le plus cool de la jungle) dit en être fière.

H&M a fini par retirer la publicité et présenter ses excuses à la suite de l’indignation suscitée par la pub.Mais la mère du jeune homme dont l’image a été utilisée par l’affiche publicitaire a surpris beaucoup de monde en prenant le contrepied de ceux qui s’en indignaient sur les réseaux sociaux notamment.Terry Mango se réjouit de l’usage fait de image de son fils dans une pub d’H&M.

« Je suis la maman [de l’enfant]. Et ce sweat-shirt fait partie des centaines de tenues que mon fils a portées comme modèle… Arrêtez de pleurnicher tout le temps », a réagi Terry Mango sur les réseaux sociaux.Elle a qualifié de « pas nécessaire » la polémique engendrée par l’utilisation, par H&M, de l’image de son fils.Une internaute a dénoncé sur le réseau social Twitter le « manque d’intégrité » de la mère de l’enfant. « Vous ne voyez rien de mal avec votre fils portant une chemise de singe et H&M se moquant de lui ? » a-t-elle ensuite écrit.La mère du garçon serait une Kényane vivant en Suède, selon de nombreux médias.