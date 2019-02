Le PUMA réceptionne un poste de santé à Sinthiou Amadou Marièm

Le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a réceptionné ce week-end le poste de santé de Sinthiou Amadou Marième, dans la commune de Mbolo Birane (Podor, nord), indique un communiqué parvenu à notre rédaction. Le PUMA a par la même occasion signé une convention avec le président de la Convention d’appui au développement de l’Ile-à-Morphil.Le président du comité de pilotage du PUMA, le général Abou Thiam, le coordonnateur du PUMA, Moussa Sow, le maire de Mbolo Birane, Doro Mbaye, et le sous-préfet de l’arrondissement de Saldé, Mouhamadou Lamine Thiam, ont assisté à l’inauguration du poste de santé. S’exprimant à cette occasion, le coordinateur du PUMA a affirmé que cette manifestation constitue le « début d’une série d’inaugurations de 15 postes de santé construits » dans les localités frontalières. Il a indiqué que le poste de santé de Sinthiou Amadou Marième devrait permettre d’assurer la prise en charge des problèmes de santé dans le domaine de la lutte contre les maladies maternelles et infantiles. Moussa Sow a annoncé la construction de deux hôpitaux régionaux dans le cadre du programme de renforcement des infrastructures sanitaires dans les zones frontalières, l’un à Tambacounda et l’autre à Saint-Louis, ainsi que de quatre centres de santé et vingt-et-un postes de santé. Auparavant, la délégation du PUMA s’était rendue à Saldé, où son coordonnateur a signé un protocole avec la Convention d’appui au développement de l’Ile-à-Morphil (CADIAM). Selon le communiqué, la convention signée entre le PUMA et la CADIAM a pour objet de définir un accord de partenariat, qui va aider « à accroître la mise en œuvre de la politique de développement économique et social de l’Ile-à-Morphil et lutter contre les iniquités territoriales au Sénégal »